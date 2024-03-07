Україна зіграє проти сусідів: з ким команда Реброва проведе спаринг напередодні Євро-2024

Збірна України вже планує підготовку до можливої участі на чемпіонаті Європи. "Синьо-жовті" домовились про товариську зустріч із Молдовою.

Вже наприкінці березня збірна України вирішить свою долю у відборі на Євро-2024. Команда Сергія Реброва зіграє у плей-оф за потрапляння на турнір, який пройде в Німеччині з 14 червня по 14 липня.

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Останній спаринг перед Євро

Тим часом, УАФ вже планує календар нашої команди напередодні чемпіонату Європи. Асоціація оголосила про першого спаринг-партнера України в червні.

Ним стане збірна Молдови, яка вже точно не потрапить на Євро. Зустріч відбудеться 11 червня на стадіоні "Зімбру" в столиці сусідньої країни Кишиніві, який знаходиться менш ніж за 60 кілометрів від кордону з Україною.

Цей матч має стати останнім для України перед Євро, якщо наша команда потрапить на турнір. Також зазначається, що у червні "синьо-жовті" зіграють ще два спаринги, але про суперників буде повідомлено після підписання контрактів.

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Нагадаємо, що у півфіналі плей-оф відбору на Євро-2024 Україна зіграє проти Боснії і Герцеговини на виїзді. В разі успіху наша команда зійдеться у боротьбі за місце на чемпіонаті Європи з Ізраїлем або Ісландією.

. Молдова посідає 155 місце у рейтингу ФІФА. За свою історію ця збірна зіграла 5 матчів проти України – дві нічиї та три перемоги "синьо-жовтих". Різниця голів – 6:3 на користь українців.