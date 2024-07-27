Шалений порятунок: Україна у меншості обіграла Марокко на Олімпіаді та зберегла шанси на плей-оф

Команда Руслана Ротаня змогла на нервах вирвати перемогу над прямим конкурентом у боротьбі за чвертьфінал. При цьому майже весь другий тайм "синьо-жовті" грали у меншості.

УКРАЇНА – МАРОККО 2:1

Голи: Криськів, 22, Краснопір, 90+8 – Рахімі, 64 (пен).

Збірна України з футболу U-23 продовжує виступи на Олімпійських іграх-2024. У стартовій грі команда Руслана Ротаня сенсаційно програла Іраку та поставили себе у важке становище, пише 24 Канал.

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Ударний початок

На другу гру тренер зробив всього одну заміну. Таловєров провалив матч з іракцями, тому його місце в центрі оборони посів Салюк. Перший тайм видався вдалим для "синьо-жовтих".

Українці нав'язали боротьбу марокканцям та як мінімум не поступались супернику по моментах. При цьому удари нашої команди були гострішими. А в середині тайму підопічним Ротаня вдалось відзначитись.

Брагару ефектно накрутив на фланзі кількох опонентів та прострілив у центр. Там на передачу відгукнувся Криськів, який добив м'яч у ворота. Україна продовжувала контролювати гру, але все докорінно змінив епізод на початку другого тайму.

Відео голу Криськіва:

Фатальна помилка

Рахімі вивели сам на сам із Фесюном і форварда марокканців рукою прихопив Салюк. Після перегляду VAR суддя прийняв найбільш суворе рішення – пенальті та червона картка Володимиру.

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Зрештою Рахімі реалізував пенальті та зрівняв рахунок. У подальшому вже Марокко володіло ініціативою, будучи у більшості. Ротань запустив у гру Краснопіра, Очеретька та Федора.

Відео голу Рахімі:

Проте все одно Марокко продовжувало тиснути та було ближчим до гола. У важкі моменти Україну рятував Фесюн, а у нашої команди їх було мінімум. Але крута атака у компенсований час подарувала нашій команді перемогу у меншості.

Божевільний порятунок

Рубчинський запустив у майданчик марокканців Федора і той прострілив вздовж лінії на Краснопіра. Форварду Руху залишалось добити м'яч у порожні ворота, що він і зробив.

Україна набирає три очки та наздоганяє інших суперників. У Аргентини, Марокко та Іраку також по три бали. Наша команда виходить на друге місце за додатковими показниками.

Втім для проходу у плей-оф, скоріш за все, треба буде вигравати у Аргентини в останньому турі. Їй ми поступаємось за різницею голів. Нічия виведе "синьо-жовтих" далі лише у разі малорезультативної нічиєї в матчі Марокко – Ірак.