Час робити камбек: онлайн-трансляція матчу Україна – Марокко на Олімпіаді

Збірні України та Марокко зіграють на Олімпійських іграх 27 липня 2024. Трансляцію гри у Сент-Етьєнні можна дивитися онлайн на сайті 24 Каналу.

У суботу, 27 липня, збірна України з футболу проведе свій другий матч на чоловічому турнірі в рамках Олімпійських ігор-2024. Команда Руслана Ротаня протистоятиме Марокко, пише 24 Канал. Початок – о 18:00 за київським часом.

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Потрібен реванш

Україна розчарувала у дебютному для себе матчі на Олімпіаді. "Синьо-жовті" не змогли взяти очки у формально найслабшої команди Олімпійських ігор збірної Іраку (1:2).

Це суттєво знизило шанси України на вихід у плей-оф. До того ж, у паралельній зустрічі головний фаворит групи аргентинці сенсаційно програли Марокко.

Тож тепер команді Ротаня необхідно вигравати у африканців. Теоретично шанси на вихід у чвертьфінал залишаться навіть в разі нічиєї чи поразки, проте їх буде дуже мало.

Марокко повезло на Олімпіаду потужний склад із зіркою ПСЖ Ашрафом Хакімі. Склад африканців за вартістю є четвертим на Іграх, тому і обіграти цю команду буде вкрай важко

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Де дивитися матч

Дивитися онлайн матч Україна – Марокко вболівальники зможуть на сайті Суспільне Спорт або ж регіональних каналах Суспільного. Початок – о 18:00 за київським часом.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Марокко. Тут також будуть опубліковані всі голи зустрічі, а також повний відеоогляд гри після закінчення.