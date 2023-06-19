Без Мудрика, але з Маліновським: стартовий склад України на матч відбору Євро-2024 з Мальтою

Сергій Ребров визначився з основою на свою третю гру на чолі збірної України. Цього разу тренер вирішив посадити на лаву запасних Миколенка, Мудрика та Довбика.

Ввечері 19 червня збірна України проведе вже третій матч кваліфікації Євро-2024. Суперником підопічних Сергія Реброва стане збірна Мальти.

Слідкуйте з нами Україна – Мальта: онлайн-трансляція матчу відбору на Євро-2024

Зустріч буде номінально домашньою для "синьо-жовтих". Втім через війну Україна змушена прийняти футбольного карлика у словацькому місті Трнава.

Тим часом наставник нашої команди визначився зі стартовим складом. У порівнянні із минулим матчем проти Північної Македонії Ребров зробив чотири заміни. З перших хвилин з'являться Конопля, Кривцов, Маліновський та Ванат.

: Трубін – Конопля, Забарний, Кривцов, Матвієнко – Степаненко, Судаков – Циганков, Маліновський, Ярмоленко – Ванат.

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Початок зустрічі – о 19:00 за київським часом. Пряма трансляція матчу Україна – Мальта відбудеться на регіональних каналах Суспільного, а також на онлайн-платформі Megogo.

Після двох матчів наша команда посідає друге місце у групі відбору на Євро-2024. У березні "синьо-жовті" поступились на виїзді Англії. А вже червні Україна здобула вольову перемогу на полі Північної Македонії (3:2).

МІСЦЕ КОМАНДА І В Н П ГОЛИ ОЧКИ 1 Англія 3 3 0 0 8:1 9 2 Україна 2 1 0 1 3:4 3 3 Італія 2 1 0 1 3:2 3 4 Північна Македонія 2 1 0 1 4:4 3 5 Мальта 3 0 0 3 1:8 0

. Напряму на Євро-2024 вийдуть переможець та віцечемпіон групи. В разі невдачі збірна України може отримати путівку у стикові матчі, де будуть розіграні ще три путівки на чемпіонат.