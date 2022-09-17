Поки без легіонерів: збірна України вперше зібралась за три місяці у Варшаві

У червні підопічні Петракова відіграли перші три матчі Ліги націй, а тепер нашій команді належить утриматись на першому місці. Завадити цьому можуть численні травми.

Вже на наступному тижні збірна України знову проведе матчі в Лізі націй. Враховуючи відсутність туру 17-18 вересня, Олександр Петраков вирішив зібрати команду заздалегідь.

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У п'ятницю до Варшави з'їхалась більшість викликаних гравців. Футболісти Шахтаря провели свій останній матч як раз в столиці Польщі.

Із Кракова прибули футболісти Динамо, а дует Дніпра-1 Довбик – Піхальонок прилетів рейсом із Ларнаки. Також до команди приєднався і новачок Аль-Айна Андрій Ярмоленко.

Склад гравців, які прибули до збірної:

: Анатолій Трубін (Шахтар), Дмитро Різник (Ворскла), Євген Волинець (Колос).: Олександр Караваєв (Динамо), Валерій Бондар (Шахтар), Олександр Тимчик (Динамо), Сергій Кривцов (Шахтар), Ілля Забарний (Динамо), Микола Матвієнко (Шахтар), Богдан Михайліченко (Шахтар).: Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Сидорчук (Динамо), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Віктор Циганков (Динамо), Олександр Зубков (Шахтар).: Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Артем Довбик (Дніпро-1).

Збірна провела на стадіоні місцевого Гутника, воно мало відновлювальний характер. Гравці могли оговтатись від клубного сезону та психологічно перемкнутися на роботу в національній команді.

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Пізніше до команди прибудуть легіонери із європейських країн – Лунін, Маліновський, Миколенко, Яремчук, Соболь, Качараба, Ігнатенко та Коваленко. На червень у "синьо-жовтих" заплановано три спаринги в Лізі націй:

21 вересня . Шотландія – Україна

. Шотландія – Україна 24 вересня . Вірменія – Україна

. Вірменія – Україна 27 вересня. Україна – Шотландія

Нагадаємо, що через низку травм до збірної не змогли приїхати кілька її важливих гравців. Мова про Бущана, Зінченка, Шапаренка, Попова та Корнієнка.

. Україна лідирує у своїй групі в Лізі В. Команда Петракова набрала 7 очок у трьох іграх і випереджає Шотландію на один бал. У Ірландії – 4 очки, у Вірменії – 3.