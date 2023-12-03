Вирішальна перемога: Україна пробилася до основного раунду ЧС-2023 з гандболу

Жіноча збірна України з гандболу програла дві стартові зустрічі попереднього раунду ЧС-2023. Доля нашої команди на турнірі вирішувалася в поєдинку проти команди Казахстану.

Україна – Казахстан 37:24

У неділю, 3 грудня, відбувся матч 3-го туру чемпіонату світу з гандболу, в якому жіноча збірна України протистояла Казахстану. Обидві команди підійшли до звітного поєдинку з нулями у графі набраних очок, пише 24 Канал.

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Історична перемога українок

Перемога в очному протистоянні гарантувала третє місце та путівку до наступного етапу чемпіонату світу.

З перших хвилин матчу ініціативу захопили українські гандболістки. У завершальній стадії наші гравчині були точнішими, що дозволило піти на перерву за рахунку 19:12.

В другому таймі українки нарощували свою перевагу. Це дозволило команді Віталія Андронова завершити поєдинок з різницею у 13 м'ячів.

У підсумку збірна України здобула впевнену перемогу з рахунком 37:24. Найрезультативнішими гравчинями нашої команди стали Юлія Андрійчук та Мілана Шукаль – по вісім голів.

Завдяки цій перемозі Україна вперше за останні 18 років пробилася до основного раунду ЧС. На цій стадії команда Андронова боротиметься за вихід до чвертьфіналу в групі з шести команд.

Група G. Турнірна таблиця