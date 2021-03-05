Марченко з боями приніс перше очко для збірної України у Кубку Девіса

Лідер українського чоловічого тенісу Ілля Марченко в першому матчі Кубка Девіса між збірними України та Ізраїлем, який проходить в рамках першої Світової групи, здобув перемогу над Даніелем Цукерманом.

Іллі Марченку знадобилося близько 2 годин, щоб принести в скарбничку української команди перше очко.

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Ілля Марченко – Даніель Цукерман 1:6, 6:3, 6:2

Цукерман в першому сеті оформив два брейка і захистив всі гейми на своїй подачі. Поступаючись по ходу другої партії 0:3, Марченко виграв до кінця зустрічі 12 геймів з 14.

Тепер на корт мають вийти другий номер нашої команди Сергій Стаховський та лідер ізраїльтян Едан Лешем.