І це не Мудрик: Маркевич зізнався, хто може стати "тузом у рукаві" Реброва у матчі проти Італії

Менш як 12 годин залишилось до ключового матчу відбору на Євро-2024 у групі "С". Україна на леверкузенській "БайАрені" прийматиме Італію.

Обидві збірні набрали після семи турів по 13 балів. Італія йде другою у групі "С", а Україна – третя. У майбутній зустрічі Україні потрібно лише перемагати "скуадро адзурру", яку влаштує навіть мирова у Леверкузені, аби із другого місця групи вийти на Євро-2024, а не відбиратись через плей-офф.

Варто дізнатись Без "джокера", але з дебютантом: заявка України на ключову битву за Євро-2024 проти Італії

Маркевич: Він може вийти на заміну, а скоріш за все так і буде, та вистрелити в будь-який момент

Сергій Ребров оголосив заявку на матч вирішальний матч. Головний тренер львівських Карпат Мирон Маркевич назвав одного футболіста "синьо-жовтих", який може стати рушійною силою у грі проти Італії. Адже гравець дуже добре знає італійський футбол із середини.

Маліновський – перевірений роками й матчами гравець. Він може вийти на заміну, а скоріш за все так і буде, та вистрелити в будь-який момент. Руслану не треба багато часу, щоб увійти в гру, щоб видати пас через пів поля чи забити з далекої дистанції, як він уміє та не раз це робив. Тим більше хто-хто, а Маліновський відмінно знає Італію, їх гравців. Він стільки років в Серії А вже грає. Так, нині він не дуже добре грає у своєму клубу, але це нічого не значить. Маліновський – футболіст високого рівня,

– заявив Маркевич.

Відзначимо, що Маліновський потрапив у заявку на матч проти Італії, який розпочнеться 20 листопада о 21:45 (за київським часом).

До майбутньої гри у футболці "синьо-жовтих" Руслан провів вже 56 поєдинків (7 голів).

30-річний атакувальний півзахисник перебрався в італійську Серію А у липні 2019-го, коли підписав контракт із Аталантою. До літа 2023-го був футболістом бергамівців, хоча ненадовго їздив у французький Марсель, який згодом підписав повноцінний контракт із Русланом. У серпні 2023-го був орендований Дженоа до кінця сезону-2023/2024, тому знову повернувся в італійський чемпіонат. Загалом у двох італійських клубах вже провів 154 матчі.