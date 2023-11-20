Не залишаться без підтримки колишнього: Шевченко прибув на матч Україна – Італія – відео

Екснаставник національної команди вирішив особисто підтримати "синьо-жовтих" у вирішальній зустрічі. Підопічним його колишнього партнера по збірній Сергія Реброва потрібна лише перемога.

Зовсім скоро збірна України розпочне фінальний матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва протистоятиме Італії у Леверкузені, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Італія: онлайн-трансляція вирішального матчу відбору на Євро-2024

Гра у Німеччині викликала великий інтерес з боку українців у Європі. Чимало наших земляків прибули на "БайАрену", щоб підтримати команду у надважливій зустрічі.

Серед гостей матчу є і легенда українського футболу Андрій Шевченко. Колишній гравець та тренер національної команди пройшовся вздовж поля та спрямував до підтрибунних приміщень.

Андрій Шевченко прибув у Леверкузен:

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Нагадаємо, що Шевченко керував збірною України з 2016 по 2021 роки. За його керівництва наша команда вийшла на Євро-2020, де дійшла аж до чвертьфіналу.

У звітному матчі збірну України влаштує лише перемога, адже Італія поки має перевагу в особистих матчах. Втрата очок не дасть "синьо-жовтим" вийти напряму на Євро, але у команди буде ще одна можливість пробитись на турнір через плей-офф.