Влаштували розгром дебютанту: Україна здобула вольову перемогу над Іспанією на ЧС з хокею
Національна збірна України продовжила свою переможну серію на чемпіонаті світу з хокею. У четвертому турі підопічні Дмитра Христича зустрічалися з новачком дивізіону 1В іспанцями.
Україна – Іспанія 6:1 (0:0, 1:1, 5:0)
Голи: Трахт, 37, 58, Садовіков, 44, 52, Кривошапкін, 46, Захаров, 50 – Гонсалес, 24
У трьох попередніх поєдинках "синьо-жовті" здобули переконливі перемоги над суперниками із загальним рахунком 21:0. Тож у поєдинку проти Іспанії у команди Христича не повинно було виникнути особливих проблем, пише 24 Канал.
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Валідольна перемога України
Очевидно певна недооцінка суперника зіграла злий жарт з нашими хлопцями. У першому періоді українцям не вдалося вразити ворота іспанців. А в другому дебютанти закинули шайбу збірній Україні.
До честі підопічних Христича вони швидко відновили паритет. Данило Трахт скористався виходом сам на сам з голкіпером та майстерно реалізував момент.
У третьому періоді перевага українців втілилася у голи. Шайби закинули Трахт, Садовніков (дубль), Кривошапкін та Захаров.
Фінальна сирена зафіксувала рахунок 6:1 на користь України.
Відеоогляд матчу Україна – Іспанія
Збірна України закріпила лідерство в таблиці дивізіону 1В. Вирішальний поєдинок за підвищення в класі команда Христича зіграє 3 травня проти Литви.
Дивізіон IB: турнірна таблиця
|№
|Команда
|І
|В
|ВО
|ПО
|П
|Г
|О
|1.
|Україна
|4
|4
|0
|0
|0
|27:1
|12
|2.
|Литва
|3
|3
|0
|0
|0
|12:3
|9
|3.
|Китай
|3
|2
|0
|0
|1
|10:10
|6
|4.
|Естонія
|3
|0
|1
|0
|2
|5:17
|2
|5.
|Іспанія
|3
|0
|0
|1
|3
|5:20
|1
|6.
|Нідерланди
|3
|0
|0
|0
|3
|2:10
|0