Після виходу України на Євро-2024: онлайн-трансляція пресконференції Сергія Реброва
27 березня 2024, 00:04Читать новость на русском
Джерело:УАФ
Збірна України з футболу дотиснула Ісландію у фіналі плей-оф відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у червні поїде у Німеччину, де зіграє у фінальній частині чемпіонату Європи.
Україна, як і в матчі проти Боснії і Герцеговини, першою пропустила у поєдинку. Але голи Віктора Циганкова та Михайла Мудрика принесли перемогу "синьо-жовтим" 2:1 у Вроцлаві.
До теми Німеччино, чекай нас: Україна обіграла Ісландію та вийшла на Євро-2024 – переможні відео
Перший коментар Ребров після виходу на Євро-2024
Головний тренер збірної України Сергій Ребров поділиться враженнями від переможного матчу, який вивів його команду на Євро-2024.
Відео пресконференції Сергія Реброва
Розклад матчів збірної України на Євро-2024
- Україна – Румунія – 17 червня (16:00)
- Україна – Словаччина – 21 червня (16:00)
- Україна - Бельгія – 26 червня (19:00)