Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу відбору на чемпіонат світу з баскетболу 2023

Збірна України з баскетболу в понеділок, 14 листопада, зіграє матч проти Ісландії у відборі на чемпіонаті світу 2023 року. Гра розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Чоловіча збірна України з баскетболу продовжує боротьбу за вихід на чемпіонат світу. Минулої п’ятниці "синьо-жовті" впевнено переграли Нідерланди з рахунком 96:77.

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Тепер на підопічних Айнарса Багатскіса стоїть складніше завдання – перемогти Ісландію. У першій зустрічі суперників українці зазнали прикрої поразки в овертаймі 88:91. У Ризі збірна України мати можливість поквитатися за поразку.

Зазначимо, що паралельно з матчем України проти Нідерландів, ісландці грали із збірною Грузії. Тоді острів'яни поступилися грузинам з рахунком 88:91 і погіршили шанси на вихід з групи. Українцям необхідно обов’язково обігрувати Ісландію, бажано з перевагою в 4 і більше очок, щоб отримати перевагу в очних зустрічах.

Поєдинок пройде у Ризі на "Арена Рига". Матч розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція матчу Україна – Ісландія

Наступні два матчі збірна України проведе в лютому 2023 року – проти Італії та Нідерландів.