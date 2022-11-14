Мужская сборная Украины по баскетболу продолжает борьбу за выход на чемпионат мира. В прошлую пятницу "сине-желтые" уверенно обыграли Нидерланды со счетом 96:77.

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Теперь на подопечных Айнарса Багатскиса стоит более сложная задача – победить Исландию. В первой встрече соперников украинцы потерпели досадное поражение в овертайме 88:91. В Риге сборная Украины сможет поквитаться за поражение.

Отметим, что параллельно с матчем Украины против Нидерландов исландцы играли со сборной Грузии. Тогда островитяне уступили грузинам со счетом 88:91 и ухудшили шансы на выход из группы. Украинцам необходимо обязательно обыгрывать Исландию, желательно с преимуществом в 4 и более очков, чтобы получить преимущество в очных встречах.

Поединок пройдет в Риге на "Арене Риге". Матч начнется в 16:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча Украина – Исландия

Следующие два матча сборная Украины проведет в феврале 2023 года против Италии и Нидерландов.