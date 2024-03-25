Матч за вихід на Євро-2024: де дивитись фінал плей-оф відбору Україна – Ісландія

Вже у вівторок, 26 березня, визначаться усі учасники фінальної частини Євро-2024 з футболу. Збірна України проведе свій вирішальний матч проти Ісландії.

Поєдинок у польському Вроцлаві розпочнеться 26 березня о 21:45 (за київським часом). Ключову гру за вихід на чемпіонат Європи у Німеччину розсудить французька бригада арбітрів на чолі з Клеманом Тюрпеном, повідомляє 24 Канал.

Варте уваги Ребров знає, як перемагати "вікінгів": історія зустрічей України проти незручної Ісландії

Хто покаже вирішальний матч за вихід на Євро-2024

Це буде вже п'ята очна зустріч між Україною та Ісландією. До цього збірні мають у своєму доробку по одній перемозі та двічі зводили матчі до мирових 1:1.

Нинішній наставник збірної України Сергій Ребров добре знає, як це перемагали "вікінгів" із Ісландії. У далекому 1999-му році Сергій Станіславович ще у статусі професійного футболіста грав проти цього суперника у відборі на Євро-2000. Тоді "синьо-жовті" здобули мінімальну перемогу 0:1 якраз завдяки єдиному голу Реброва.

Традиційно в Україні цю гру покажуть регіональні телеканали Суспільного. Також українські уболівальники зможуть переглянути фінал плей-оф відбору на Євро-2024 Україна – Ісландія медіасервісі MEGOGO, зокрема на каналі MEGOGO Футбол 1 та у розділі Спорт, який входять до пакета Максимальний.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку Україна – Ісландія. Протягом усього дня на сайті будуть з'являться останні новини із табору синьо-жовтої збірної, а перед матчем з'являться стартові склади національних команд.