Анонс матчу Україна – Ісландія: що треба знати про матч за вихід на Євро-2024

Ісландія та Україна зійдуть у фінальному матчі плей-оф за вихід на чемпіонат Європи 2024 року. Розповідаємо про всі основні аспекти надважливої зустрічі у Вроцлаві.

Сьогодні, 26 березня, збірна України відіграє вирішальний матч плей-оф кваліфікації на Євро-2024. Команда Сергія Реброва зустрінеться зі збірною Ісландії у номінально домашній грі, яка пройде у польському Вроцлаві. Початок – о 21:45 за київським часом. 24 канал пропонує читачам анонс цієї надважливої для "синьо-жовтих" зустрічі.

Слідкуйте з нами Україна – Ісландія: онлайн-трансляція матчу за вихід на Євро-2024

Важка група у кваліфікації

Нашій команді не пощастило із жеребом у відборі на Євро-2024. Україна отримала в суперники обох фіналістів минулого чемпіонату Англію та Італію. Недивно, що саме ці команди були фаворитами на пряму путівку.

Але навіть попри це підопічні Реброва були близькими до сенсації. Україна змогла зіграти "вдома" внічию як з англійцями, так і з італійцями, а також не втрачала очок з аутсайдерами. Зрештою "синьо-жовті" розділили 2-3 місце з Італією, поступившись "Скуадрі Адзурі" за очиними зустрічами.



Збірна України не пройшла на Євро через групу кваліфікації / сайт УАФ

Тим не менше, попри провал у групі Україна отримала ще один шанс вийти на Євро. Згідно з рейтингом Ліги націй 2022-2023, наша команда увійшла до топ-четвірки найкращих у дивізіоні В серед тих, хто не подолав групову стадію.

Посередня Ісландія

Жереб у півфіналі подарував Україні у суперники команду Боснії і Герцеговини. Балканці створили чимало проблем нашій команді та навіть першими відкрили рахунок на 57 хвилині завдяки автоголу Матвієнка.

Однак українці проявили характер та здійснили камбек під завісу зустрічі, голами відзначились Яремчук та Довбик. Суперником у фіналі плей-оф стала Ісландія, яка в паралельному півфіналі не мала проблем з Ізраїлем. Підопічні Харейде виграли з рахунком 4:1, хет-трик на рахунку гравця Дженоа Гудмундссона.



Альберт Гудмундссон поставив на коліна Ізраїль / instagram.com/footballiceland

В групі ж скандинави теж не вразили, як і боснійці. Ба більше, ці збірні були в одній групі, але пропустили вперед Португалію, Словаччину та навіть Люксембург. Ісландія опинилась вище за Боснію і Герцеговину, взявши 10 очок.

Що із себе представляють ісландці

Склад скандинавів важко назвати сильним. Зазначений вище Альберт Гудмундссон і є головною зіркою збірної. На рахунку одноклубника Маліновського вже 12 голів цього сезону за генуезців.

Продовжує виступи його більш відомий однофамілець на ім'я Йоганн, а також ветеран в атаці Альфред Фіннбогасон, які їздили ще на Євро-2016, де Ісландія вийшла у чвертьфінал. Не варто оминати увагою хавбека Лілля Арнора Гаральдссона, а також сина славетного Ейдура Гудйонсена на ім'я Андрі.

Інші ж гравці грають у куди більш скромних клубах, той же воротар Вальдімарссон є глибоким запасним у Брентфорді. Transfermarkt оцінює склад Боснії і Герцеговини всього у 69,5 мільйона євро. Для порівняння, збірна України "коштує" 354,5 мільйона, тобто аж у п'ять разів дорожче.



Збірна Ісландії / instagram.com/footballiceland

Кадрові проблеми України

Україна підійшла до надважливих матчів відбору з великими проблемами. Сергій Ребров не зміг викликати до команди ключового опорника Тараса Степаненка, а також лідерів Динамо Андрія Ярмоленка та Віталія Буяльського.

Останні двоє, правда, не є гравцями основи у збірній. Тарас ж зміг достойно замінити дебютант з Динамо Володимир Бражко. Крім того, через травми проти Боснії і Герцеговини не грав Віктор Циганков. Проте вінгер Жирони вже працює в загальній групі, тому це буде підсиленням для нашої команди перед боєм з Ісландією.

А ось можлива втрата Зінченка стане проблемою, Ребров має сумніви, що Олександр готовий провести два матчі поспіль. У свою чергу суперник не зміг викликати іншого ветерана Гілфі Сігурдссона, а перед матчем з Україною вилетів його однофамілець Арнор, який грає в нападі за Блекберн.

Очні матчі

Трубін – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Бражко, Судаков, Маліновський – Зубков, Яремчук, Мудрик.

Україна та Ісландія мають у своєму активі чотири зустрічі одна з одною. У них зберігається поки що паритет – по одній перемозі кожної з команд та два нічиї. У кваліфікації до Євро-2000 українці не змогли здолати скандинавів вдома (1:1).

Натомість на виїзді була мінімальна перемога "синьо-жовтих" завдяки голу з пенальті від чинного коуча нашої команди Сергія Реброва. Наступна зустріч відбулась вже у кваліфікації до чемпіонату світу-2018.

Цього разу вже Україна провалила (або захотіла провалити) відбір на російський Мундіаль, а ось Ісландія виграла групу. В Києві команди розписали нічию 1:1 з голами Фіннбогасона та Ярмоленка. На виїзді ж підопічні Шевченка програли без шансів (0:2).

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Букмекери вважають команду Сергія Реброва явним фаворитом дуелі. Коефіцієнт на вихід "синьо-жовтих" на Євро становить 1,26, тоді як на успіх скандинавів – аж 4,05. Якщо ж казати про основний час, то тут перемога України оцінюється у 1,53.



Збірна України з футболу / сайт УАФ

На нічию та перехід зустрічі в екстратайми можна поставити за 4,35, а на гостей – за 7,40. Вірогідність того, що обидві команди заб'ють, становить 2,22. Головними фаворитами на забитий м'яч є наступні гравці:

Артем Довбик (Україна) – 2,25

Михайло Мудрик (Україна) – 2,85

Роман Яремчук (Україна) – 3,00

Владислав Ванат (Україна) – 4,50

Альберт Гудмундссон (Ісландія) – 4,50

Данило Сікан (Україна) – 4,50

Віктор Циганков (Україна) – 4,50

Руслан Маліновський (Україна) – 4,50

Георгій Судаков (Україна) – 4,50

Олександр Зубков (Україна) – 5,00

Фінальна зустріч плей-оф відбору пройде 26 березня о 21:45 за київським часом. Володар путівки на Євро потрапить у фінальній частині у квартет Е до Бельгії, Румунії та Словаччини. Сам чемпіонат Європи відбудеться з 14 червня по 14 липня в Німеччині.

Де дивитися матчі плей-оф

Півфінал та фінал стикових ігор будуть показані в Україні в прямому ефірі. Офіційними трансляторами матчів збірної України є Суспільне, а також ОТТ-платформа Megogo. Перші покажуть матч на кабельному телебаченні на своїх регіональних каналах.

У свою чергу через інтернет гра буде доступна лише на Megogo. За півтори години до матчу ресурс розпочне передматчеву аналітичну студію з експертами. Коментаторами матчу Боснія і Герцеговина – Україна стануть Роберто Моралес та Вадим Шевякін.

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