Україна на голову сильніша за Росію, будемо вболівати за них, – російський артист Боярський

Збірна України завдяки допомозі Швеції вийшла у плей-офф Євро-2020. Відомий російський артист Михайло Боярський привітав команду Андрія Шевченка з історичним виходом в 1/8 турніру.

Підтримка фаната Зеніта

Російський артист Михайло Боярський підтримує Україну на чемпіонату Європи-2020. Він вже вдруге порівняв рівень футболу російської та української збірних.

До теми Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020

23 червня перемога Швеції над Польщею дозволила команді Андрія Шевченка вийти у плей-офф Євро-2020. Реакція росіян після такого історичного успіху України була бурхливою. Однак знайшлось декілька людей з Росії, які таки привітали наших хлопців із звитягою.

Вітаю українців! Молодці! Так, вони можуть дійти і до півфіналу. Але є свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніша за наших. Удачі українцям! Будемо вболівати за них,

– сказав Боярський.

Боярський не вперше на стороні України

Боярський прокоментував результати першого туру Євро-2020. Народний артист Росії залишився приємно вражений виступом України у матчі проти Нідерландів. Артист переконаний, що команда Шевченка здолала б Росію.

Звісно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Нідерландами. Матч був чудо! Я позаздрив, як грала Україна! Чудово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно,

– заявив російський артист.