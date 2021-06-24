Україна на голову сильніша за Росію, будемо вболівати за них, – російський артист Боярський

Збірна України завдяки допомозі Швеції вийшла у плей-офф Євро-2020. Відомий російський артист Михайло Боярський привітав команду Андрія Шевченка з історичним виходом в 1/8 турніру.
Підтримка фаната Зеніта
Російський артист Михайло Боярський підтримує Україну на чемпіонату Європи-2020. Він вже вдруге порівняв рівень футболу російської та української збірних.
До теми Російський коментатор привітав Україну з історичним виходом у плей-офф Євро-2020
23 червня перемога Швеції над Польщею дозволила команді Андрія Шевченка вийти у плей-офф Євро-2020. Реакція росіян після такого історичного успіху України була бурхливою. Однак знайшлось декілька людей з Росії, які таки привітали наших хлопців із звитягою.
Вітаю українців! Молодці! Так, вони можуть дійти і до півфіналу. Але є свої моменти. І я погоджуся, що Україна поки на голову сильніша за наших. Удачі українцям! Будемо вболівати за них,
– сказав Боярський.
Боярський не вперше на стороні України
Боярський прокоментував результати першого туру Євро-2020. Народний артист Росії залишився приємно вражений виступом України у матчі проти Нідерландів. Артист переконаний, що команда Шевченка здолала б Росію.
Звісно, Україна набагато сильніша за Росію! Вони приголомшливо грали з Нідерландами. Матч був чудо! Я позаздрив, як грала Україна! Чудово! Якби ми грали з Україною, то продули б неодмінно,
– заявив російський артист.
- Нагадаємо, що українська збірна прикро поступилась Нідерландам у стартовому поєдинку на Євро-2020. Українці зробили камбек із рахунку 2:0, але пропустили третій гол від нідерландців наприкінці зустрічі. У підсумку – 3:2 звитяга "помаранчевих".
- Росія ж була знищена Бельгією. Дубль Лукаку та гол Меньє допомогли розбити суперника з рахунком 3:0.