Україна – Фінляндія: стало відомо, хто обслуговуватиме перший домашній матч відбору ЧС-2022

Перший домашній поєдинок відбору чемпіонату світу 2022 року для збірної України з Фінляндією, який відбудеться 28 березня у Львові на стадіоні "Арена Львів", довірено провести румунській бригаді арбітрів на чолі з 36-річним Іштваном Ковачем.

На лініях йому допомагатимуть Василе Марінеску та Міхай Артене. Четвертий суддя — Овідіу Хацеган. Делегат ФІФА — Єва Гаєвська (Польща). Суддівський спостерігач — Уїльям Янг (Шотландія).

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Ковач вже має досвід роботи з "синьо-жовтими" – у вересні 2014 року він судив товариський матч між збірними України та Молдови (1:0) у Києві.

Збірна України проведе на "Арені Львів" матчі відбору чемпіонату світу-2022 з Фінляндією (28 березня) та Казахстану (31 березня). Місткість "Арени Львів" складає близько 34 тисяч.



Календар матчів збірної України у відборі на ЧС-2022 / Ілюстрація 24 каналу