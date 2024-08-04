Медальні шанси Магучіх та Геращенко: онлайн-трансляція стрибків у висоту на Олімпійських іграх
Українські легкоатлетки Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх відібрались у фінал змагань зі стрибків у висоту. Дівчата вважаються серед головних претенденток на медалі.
У Франції продовжуються літні Олімпійські ігри-2024. На неділю, 4 серпня, було винесене медальне змагання у легкій атлетиці, а саме жіночий фінал зі стрибків у висоту, пише 24 Канал.
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Українки серед фавориток
Він був однією із найбільш очікуваних подій для українців на Іграх. Наші спортсменки традиційно добре виступають у стрибках у висоту, тому наша країна очікує на медалі і в Парижі.
На старт змагання вийшли троє наших дівчат. Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко без проблем подолали кваліфікацію та потрапили у фінал. А ось Юлія Левченко, на жаль, провалилась, не підкоривши вже стартову планку в 1,83 метра.
Тепер же у фіналі Магучіх та Геращенко протистоятимуть 11-ти суперницям. Головними претендентками на медалі, окрім українок, вважаються сербка Ангеліна Топич, а також австралійки Нікола Оліслагерс та Елеанор Паттерсон.
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Пряма трансляція фінального змагання зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2024 буде доступна на сайті 24 Каналу. Початок – о 20:55 за київським часом.
Дивіться стрибки у висоту онлайн на Олімпійських іграх-2024
Сафіна Садуллаєва не взяла висоту. Геращенко і Паттерсон – бронзові призерки Ігор-2024! Геращенко не взяла висоту 1,98 та в очікуванні стрибка суперниці із Узбекистану. Друга спроба теж невдала для Геращенко. Лише дві легкоатлетки взяли із першої спроби висоту 1,98 – Магучіх та австралійка Оліслагерс. Геращенко, на жаль, трішки зачепила планку. Ще є дві спроби в Ірини. Магучіх із першої спроби взяла 1,98. Усі 8 атлеток будуть змагатись на висоті 1,98. Обидві українки продовжують боротьбу за медалі Олімпіади-2024. Ірина Геращенко теж на відмінно! Це найкращий результат сезону для українки. Ярослава Магучіх стала четвертою легкоатлеткою у секторі, яка взяла 1,95 із першої спроби! 8 легкоатлеток підкорили висоту 1,91. Серед них дві українки. Далі висота 1,95 метра. Геращенко теж дуже легко взяла висоту 1,91. Магучіх впевнено взяла свою першу висоту із першої спроби. Наступна висота, яку підкорюватимуть дівчата, буде 1,91 метра. У боротьбу вступить нарешті Магучіх. Ірина Геращенко без проблем підкорила висоту 1,86. Ярослава Магучіх пропускає висоту 1,86 метра. Змагання розпочались із невдалого стрибка француженки Наваль Менікер. Представлення легкоатлеток. Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вступають у боротьбу на медалі Ігор у Парижі. На жаль, Юлія Левченко не вийшла до фіналу стрибків у висоту.
Ірина Геращенко – бронзова призерка Олімпіадии-2024
Сафіна Садуллаєва не взяла висоту. Геращенко і Паттерсон – бронзові призерки Ігор-2024!
Геращенко не взяла висоту 1,98 та в очікуванні стрибка суперниці із Узбекистану.
Друга спроба теж невдала для Геращенко.
Лише дві легкоатлетки взяли із першої спроби висоту 1,98 – Магучіх та австралійка Оліслагерс.
Геращенко, на жаль, трішки зачепила планку. Ще є дві спроби в Ірини.
Магучіх із першої спроби взяла 1,98.
Усі 8 атлеток будуть змагатись на висоті 1,98.
Обидві українки продовжують боротьбу за медалі Олімпіади-2024.
Ірина Геращенко теж на відмінно! Це найкращий результат сезону для українки.
Ярослава Магучіх стала четвертою легкоатлеткою у секторі, яка взяла 1,95 із першої спроби!
8 легкоатлеток підкорили висоту 1,91. Серед них дві українки. Далі висота 1,95 метра.
Геращенко теж дуже легко взяла висоту 1,91.
Магучіх впевнено взяла свою першу висоту із першої спроби.
Наступна висота, яку підкорюватимуть дівчата, буде 1,91 метра. У боротьбу вступить нарешті Магучіх.
Ірина Геращенко без проблем підкорила висоту 1,86.
Ярослава Магучіх пропускає висоту 1,86 метра.
Змагання розпочались із невдалого стрибка француженки Наваль Менікер.
Представлення легкоатлеток.
Ірина Геращенко та Ярослава Магучіх вступають у боротьбу на медалі Ігор у Парижі. На жаль, Юлія Левченко не вийшла до фіналу стрибків у висоту.