Битва за "золото": онлайн-трансляція фіналу Україна – Південна Корея на Олімпіаді з фехтування
Збірна України з фехтування на шаблях пробилася до фіналу Олімпійських ігор та гарантувала один з комплектів нагород. У вирішальному протистоянні українки зустрінуться з командою Південної Кореї.
У суботу, 3 серпня, на Олімпіаді в Парижі відбудеться фінал жіночого командного турніру з фехтування на шаблях. Збірна України буде боротися за першу золоту медаль Ігор-2024, пише 24 Канал.
До теми Україна у фіналі турніру з фехтування на Олімпіаді-2024
Фінал турніру з фехтування Україна – Південна Корея
Українська команда у фіналі буде представлена чотирма шаблістками: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Вирішальна битва розпочнеться о 21:00 за київським часом.
Переможниці протистояння стануть олімпійськими чемпіонками, а команда, що програє, отримає комплект срібних нагород.
У 1/8 фіналу українки перемогли Італію – 45:37. А у півфіналі наші дівчата на чолі з Ольгою Харлан здолали команду Японії – 45:32.
24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Україна – Південна Корея. Слідкуйте наживо за подіями на майданчику.
Онлайн-трансляція поєдинку Україна – Південна Корея
Кореянка зрівнює рахунок – 6:6. Бакастова реалізовує своє право на атаку. Загальний рахунок – 6:3. Харлан завершила з рахунком 5:3. Естафету отримує Юлія Бакастова. Україна попереду – 4:2. Кореянка скоротила розрив у рахунку. Харлан не вистачає одного удару. Першою на доріжку вийшла Ольга Харлан. Лідерка збірної України розпочинає поєдинок. Збірна України виступить у складі: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. О 21:00 розпочнеться фінальний поєдинок збірних України та Південної Кореї. Фехтувальниці розіграють золоті та срібні медалі.
Кореянка зрівнює рахунок – 6:6.
Бакастова реалізовує своє право на атаку. Загальний рахунок – 6:3.
Харлан завершила з рахунком 5:3. Естафету отримує Юлія Бакастова.
Україна попереду – 4:2. Кореянка скоротила розрив у рахунку. Харлан не вистачає одного удару.
Першою на доріжку вийшла Ольга Харлан. Лідерка збірної України розпочинає поєдинок.
Збірна України виступить у складі: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.
О 21:00 розпочнеться фінальний поєдинок збірних України та Південної Кореї. Фехтувальниці розіграють золоті та срібні медалі.