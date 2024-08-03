Битва за "золото": онлайн-трансляція фіналу Україна – Південна Корея на Олімпіаді з фехтування

3 серпня 2024, 20:55
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Збірна України з фехтування на шаблях пробилася до фіналу Олімпійських ігор та гарантувала один з комплектів нагород. У вирішальному протистоянні українки зустрінуться з командою Південної Кореї.

У суботу, 3 серпня, на Олімпіаді в Парижі відбудеться фінал жіночого командного турніру з фехтування на шаблях. Збірна України буде боротися за першу золоту медаль Ігор-2024, пише 24 Канал.

До теми Україна у фіналі турніру з фехтування на Олімпіаді-2024

Фінал турніру з фехтування Україна – Південна Корея

Українська команда у фіналі буде представлена чотирма шаблістками: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Вирішальна битва розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Переможниці протистояння стануть олімпійськими чемпіонками, а команда, що програє, отримає комплект срібних нагород.

У 1/8 фіналу українки перемогли Італію – 45:37. А у півфіналі наші дівчата на чолі з Ольгою Харлан здолали команду Японії – 45:32.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Україна – Південна Корея. Слідкуйте наживо за подіями на майданчику.

Онлайн-трансляція поєдинку Україна – Південна Корея

Кореянка зрівнює рахунок – 6:6.

Бакастова реалізовує своє право на атаку. Загальний рахунок – 6:3.

Харлан завершила з рахунком 5:3. Естафету отримує Юлія Бакастова.

Україна попереду – 4:2. Кореянка скоротила розрив у рахунку. Харлан не вистачає одного удару.

Першою на доріжку вийшла Ольга Харлан. Лідерка збірної України розпочинає поєдинок.

Збірна України виступить у складі: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова.

О 21:00 розпочнеться фінальний поєдинок збірних України та Південної Кореї. Фехтувальниці розіграють золоті та срібні медалі.

Автор: Сергій Шаховець