Один день – три медалі

Жіноча збірна України виступала у складі Вероніки Марченко, Анастасії Павлової та Поліни Родіонової. Дівчата у яскравому стилі вибороли звання чемпіонок Європи, пише 24 канал.

Варте уваги Українець Лесюк став переможцем турніру Гренд Слем з дзюдо у Тель-Авіві, у Ядова – "бронза"

У фіналі українки "всуху" здолали лучниць із Туреччини з рахунком 6:0. Третю позицію посіли росіянки.

Це не перша нагорода для України у Словенії. Жіноча збірна U-21 теж здобула "золото", а чоловіча команда U-21 стала третьою. Обидві українські збірні змагались проти суперників із Італії.

Відео повного виступу командних змагань

Відзначимо, що українки можуть привести додому ще дві нагороди. Вероніка Марченко, учасниць Олімпіади-2020, буде боротись за "бронзу" чемпіонату Європи, а до юніорського фіналу пробилась Дзвенислава Черник.