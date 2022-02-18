Дві медалі за день

У ваговій категорії 60 кілограм українець достроково переміг казахстанського дзюдоїста Бауиржана Нарбаєва, повідомляє 24 канал.

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Варто зазначити, що для нашого спортсмена це "золото" "Великого Шолома" стало першим у скарбничці.

Відео "золотої" сутички Лесюка

Ще одну медаль – бронзову – у категорії до 66 кг виграв українець Богдан Ядов. Він переміг у медальному поєдинку ще одного казахстанця Гусмана Киргизбаєва.

Відео "бронзової" сутички Ядова