Обійшли 5 команд з Росії
За українську команду виступали Юрій Анікєєв (Харків), Фелікс Шепель (Дніпро) і Денис Шкатула (Вінниця).
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Зазначається, що участь у змаганні брали одразу 5 російських збірних, сформованих за принципом поділу країни на федеральні округи: Росія має таке право як провідна країна в цьому виді спорту.
Жіноча збірна України, за яку виступали Олена Коротка і Юлія Макаренкова, в цьому ж виді програми на ЧС-2021 (швидка гра) завоювала срібні медалі, отримавши 9 очок з 12 і поступившись росіянам.
- Змагання проходили в турецькому регіоні Каппадокія. Повідомляється, що тут же 21 серпня у чоловіків і жінок відбудеться командний турнір ЧС-2021 форматі бліц-гри.
Чоловіки. Результати
1. Україна – 16 очок з 18
2. Росія (ДФО) – 14 очок
3. Росія (ПФО) – 14 очок
Жінки. Результати
1. Росія (ДФО) – 10 очок из 12
2. Україна – 9 очок
3. Росія (УФО) – 8 очок
Фото: Sport.ua