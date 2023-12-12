Друга поспіль перемога: збірна України розгромила Естонію на молодіжному ЧС-2023 з хокею
Молодіжна збірна України вдало стартувала на ЧС-2023 з хокею. Підопічні Андрія Срюбка відсвяткували другу перемогу на турнірі.
Україна – Естонія 5:1 (0:1, 1:0, 4:0)
У вівторок, 12 грудня, у словенському Бледі відбувся матч молодіжного ЧС дивізіону IВ між командами України та Естонії. У першому турі "синьо-жовті" з рахунком 5:1 обіграли Польщу, а естонці з таким же рахунком поступилися Італії, пише 24 Канал.
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Вольова перемога українців
У першому періоді українці першими пропустили шайбу. Естонці вдало скористалися чисельною більшістю.
Такий перебіг подій ще більше розізлив наших хокеїстів. У другому періоді Ілля Дубський зрівняв рахунок. До речі, ця шайба для нападника Фехервара стала дебютною на турнірі.
У третьому періоді перевага українців далася взнаки. Микита Сидоренко, Ілля Крикля та Олексій Дахновський довели рахунок до 4:1.
Фінальну крапку в матчі поставив Михайло Ковальчук, який закинув шайбу на 19-й хвилині – 5:1.
Після перемоги над естонцями підопічні Срюбка очолили турнірну таблицю. Для виходу до дивізіону ІА збірній України потрібно вигравати світову першість.
Турнірна таблиця дивізіону IВ