Україна достроково виграла медальний залік Дефлімпіади-2021

Наші паралімпійці продемонстрували неймовірний результат на Дефлімпіаді-2021. Попри те, що турнір триватиме ще один день, наша команда достроково виграла медальний залік.

Неймовірний виступ української команди

У тринадцятий змагальний день українці завоювали вісім нагород, з яких одразу п'ять золотих. Українці вибороли медалі в трьох видах спорту – спортивному орієнтуванні, боротьбі та легкій атлетиці. Разом з цими вісьмома нагородами, в України уже 137 медалей на Дефлімпіаді-2021.

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Як минув 13-й день змагань для України

"Золото" : спортивне орієнтування – чоловіча команда, боротьба – Анатолій Червоненко (до 86 кілограмів), легка атлетика – Анастасія Сидоренко (біг на 800 метрів), Володимир Данильченко (потрійний стрибок), жіноча естафета 4х400 метрів.

: спортивне орієнтування – чоловіча команда, боротьба – Анатолій Червоненко (до 86 кілограмів), легка атлетика – Анастасія Сидоренко (біг на 800 метрів), Володимир Данильченко (потрійний стрибок), жіноча естафета 4х400 метрів. "Срібло" : боротьба – Микита Латюк (до 92 кілограмів), легка атлетика – Руслана Муравська (стрибки у висоту)

: боротьба – Микита Латюк (до 92 кілограмів), легка атлетика – Руслана Муравська (стрибки у висоту) "Бронза": боротьба – Сергій Драган (до 125 кілограмів)

Загалом національна команда завоювала 137 медалей – 61 золоту, 38 срібних та 38 бронзових. І за показником здобутих медалей, і за кількістю "золота" Україна йде одноосібним лідером у медальному заліку Дефлімпіади-2021.

Україна достроково стала переможницею медального заліку, це сталося вдруге в історії збірної України. На другому місці закінчить змагання США.

Унікальні рекорди

Українці вперше в історії перетнули позначку в 50 золотих медалей: за день до закінчення змагань національний рекорд зріс до 61 золотої нагороди за Ігри.

До цього понад 50 нагород вдавалося здобути лише росіянам. Це було на останніх двох Дефлімпіадах: 2013 – 67, 2017 – 85.

Також 137 медалей – це найкращий показник за всю історію виступів національної команди.

Лише двічі одна збірна здобувала більше нагород упродовж однієї Дефлімпіади. У 2013 та 2017 роках Росія вигравала медальний залік Ігор з 177 та 199 нагородами.

Україна уперше за час виступів на Дефлімпійських іграх здобула понад 100 медалей. Попередній найкращий результат – 99 нагород (2017 рік).

Дефлімпіада – спортивні змагання серед людей з порушенням слуху. Турнір триватиме до 15 травня.