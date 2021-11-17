Україна дізналася усіх суперників на Євро-2022 з футзалу
Джерело:24 канал
Підопічні Олександра Косенка дізналися ім’я останнього суперника у своїй групі фінального турніру Євро-2022 з футзалу.
Збірні Сербії та Білорусі з футзалу розіграли між собою останнє місце на чоловічому Євро-2022 у Нідерландах. 16-ю й останньою командою, що кваліфікувалася до основної частини турніру, стала Сербія. Саме вона буде однією з суперниць України на груповій стадії.
Дивіться також Україна вийшла в плей-офф ЧС-2022: дата жеребкування та потенційні суперники
За регламентом 16 учасників фінальної стадії були розбиті на чотири групи по чотири команди. За результатами жеребкування збірна України потрапила до групи А, де її суперниками стали Нідерланди (господар турніру), Португалія (чинний чемпіон) та переможець плей-офф між збірними Сербії та Білорусі.
Що відомо про Євро-2022
- Для України Євро-2022 стане 11-м в історії. За цим показником українців випереджають Іспанія, Італія та Росія (по 12).
- Україна п'ять разів поспіль доходила до чвертьфіналу на останніх континентальних першостях (2010-2018). Найкращий результат збірної – друге місце в 2001 і 2003 роках.
- Матчі групової стадії чемпіонату Європи з футзалу відбудуться 19-29 січня, плей-офф – з 31 січня до 4 лютого. Фінал – 6 лютого.