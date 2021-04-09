Збірна України познущалася над Данією у відборі на Євро-2022

Збірна України з футзалу знову крупно переграла Данію (8:2) в перенесеному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.
Україна – Данія 8:2
Голи: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малишка, 11, Абакшина, 12, Лебедь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 – Годдар, 5, Скотт-Расмуссен, 11
Попердній матч Україна розгромила Данію у відборі на футзальне Євро-2022: відео
На перших хвилинах матчу ми стали свідками справжніх гойдалок. Українці двічі виходили вперед, але буквально відразу ж данцям вдавалося зрівняти рахунок. Однак після цього команда Косенка зібралася з силами і забила у ворота суперників ще шість голів.
- Українці забезпечили собі друге місце відбіркової групи 1. В активі "синьо-жовтих" дев'ять очок. У Данії залишилося три пункти в активі.
- Це був заключний матч відбору на чемпіонат Європи. Матч з Албанією, який повинен відбудуться 11 квітня, був скасований.