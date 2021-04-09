Збірна України познущалася над Данією у відборі на Євро-2022

Збірна України з футзалу знову крупно переграла Данію (8:2) в перенесеному матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2022.

Україна – Данія 8:2

Голи: Корсун, 5, Микитюк, 10, Малишка, 11, Абакшина, 12, Лебедь, 19, 26, Разуванов, 22, 38 – Годдар, 5, Скотт-Расмуссен, 11

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На перших хвилинах матчу ми стали свідками справжніх гойдалок. Українці двічі виходили вперед, але буквально відразу ж данцям вдавалося зрівняти рахунок. Однак після цього команда Косенка зібралася з силами і забила у ворота суперників ще шість голів.