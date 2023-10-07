Дефлімпійська збірна України виграла чемпіонат світу-2023 з футболу

Тріумфом завершився виступ збірної України на чемпіонаті світу з футболу серед глухих спортсменів. В активі "синьо-жовті" золоті нагороди Мундіалю.

У Малайзії завершився чемпіонат світу з футболу серед глухих спортсменів. У фінальному поєдинку зустрічалися збірні України та Японії.

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Вирішальний матч Мундіалю завершився на користь українців. Наша команда перемогла Японію з рахунком 2:1 та стала чемпіоном світу-2023.

"Синьо-жовті" відкрили рахунок наприкінці першого тайму. Результативним ударом відзначився Шалва Мчедлішвілі. На 82-й хвилині Леонід Морозов подвоїв перевагу. Японці забили гол престижу на 87 хвилині.

Чемпіонат світу з футболу серед глухих спортсменів проходив у місті Куала-Лумпур (Малайзія) з 23 вересня по 7 жовтня 2023 року. У турнірі взяли участь 19 збірних.

Збірна України розпочала турнір в групі В, де розгромила по черзі Таїланд (6:0), Аргентину (5:0) та зіграла внічию із Сенегалом (2:2). В 1/8 фіналу "синьо-жовті" залишили за бортом турніру Нігерію (2:0), а у чвертьфіналі Іран (3:0).

У півфінальному поєдинку українці вдруге зустрілися із Сенегалом. У серії пенальті збірна України здолала африканську команду (1:1, п.п. 8:7).

Хто отримав "золото" чемпіонату світу

: Олександр Гонтар, Дмитро Сенько, Михайло Полянський, Дмитро Доценко, Максим Водолага, Володимир Рій, Олександр Оленич, Олександр Верещака (граючий тренер), Ігор Реутов, Дмитро Українець, Леонід Морозов, Шалва Мчедлішвілі, Костянтин Войченко, Ренат Безпалюк, Сергій Баєв, Дмитро Бєлоусов, Роман Стрийський, Вячеслав Брагін, Ярослав Котляров, Дмитро Климентьєв, Олег Гринюк, Сергій Клочко.

Зазначимо, що у 2012 році дефлімпійська збірна України здобула бронзові нагороди чемпіонату світу в Туреччині, а 2009-го та 2022 року вона була чемпіоном Дефлімпійських ігор.