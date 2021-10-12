Україна прикро втратила перемогу в матчі з Боснією та Герцеговиною та зменшила шанси на ЧС-2022

Збірна України вшосте зіграла внічию у відборі на чемпіонат світу-2022. У передостанньому матчі відбору на ЧС-2022 українські футболісти 12 жовтня поділили очки з Боснією та Герцеговиною.

Україна – Боснія і Герцеговина 1:1

Голи: Ярмоленко, 15 – Ахмедходжич, 77

До речі Відбір на ЧС-2022: результати матчів та відео голів 12 жовтня

Збірна України тільки у жовтні вперше перемогла у відборі на чемпіонат світу-2022. Команда Олександра Петракова 9 жовтня вистраждала перемогу над Фінляндією.

Звитяга у Гельсінкі покращила ситуацію для "синьо-жовтих". Перед двома матчами з боснійцями усе було в руках команди Петракова. Дві перемоги в останніх матчах гарантували Україні участь у раунді плей-офф за вихід на ЧС-2022.

Перший крок українцям слід було зробити у Львові.

Ювілейний 20 матч у Львові

У матчі проти гостей з Балкан Петраков вирішив зберегти переможний склад. Наставник "синьо-жовтих" не змінив стартову "одинадцятку" в порівнянні з поєдинком проти фінів.

Україна вперше з червня 2019 року грала у Львові з глядачами на трибунах. "Синьо-жовті" отримали шалену підтримку, тільки з'явившись на полі. Разом з Дзідзьо увесь стадіон емоційно виконав гімн України. Після цього розпочалася перекличка – "Слава Україні" – "Героям Слава!" Не обійшлося без традиційної "Путін х###о".

Щодо футбольної складової, то команда Петракова прогнозовано взяла м'яч під контроль. Однак боснійська збірна компактно розташувала на своїй половині поля, перекривши усі зони.

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Перший удар у грі завдали саме гості. Джеко виборов м'яч на правому фланзі й боснійці провели атаку другим темпом, яка завершилася невдалим ударом Гояка.

На 15 хвилині чи не перший підхід України до штрафного Боснії та Герцеговини завершився голом. Віктор Циганков отримав передачу у штрафному суперника від Тараса Степаненка та прострілив на дальню стійку. Там першим на м'ячі був Андрій Ярмоленко та вшосте поспіль забив за збірну на "Арені Львів".

Відео голу Ярмоленка



Після голу гра дещо перемістилася до воріт України. Боснійці захопилися атакою і ледь не пропустили на 24 хвилині. "Синьо-жовті" провели контратаку на космічній швидкості. Едуард Соболь після пасу Яремчука прекрасно вибіг в атаку на лівому фланзі та віддав поперечну передачу на Олександра Тимчика. Воротар Шехіч виграв дуль у Тимчика.

Суперник неприємно відповів на 28 хвилині у контратаці. Гояк прострілив у штрафний з лівого флангу. Микола Матвієнко у боротьбі із суперником спрямував м'яч у напрямку власних воріт. На щастя, Андрій Пятов забрав м'яч у руки.

Загроза біля воріт Боснії та Герцеговини знову виникла завдяки старанням Циганкова і Степаненка: Тарас елегантно навісив на Віктора, який намагався пробити головою, але не влучив.

На 34 хвилині біля воріт Андрія Пятова була справжня пожежа. Джеко розумно розвинув атаку своєї збірної правим флангом. Стеванович виконав гострий простріл у штрафний на Превляка, але той не встиг до м'яча. Та двічі з гострого кута по воротах України пробив Сеад Колашинац. Наші гравці лягли під м'яч та ліквідували загрозу.

На 43 хвилині Пятов зробив перший справжній порятунок у матчі. Хаджиахметович пробив з-за меж штрафного у дальній кут. Український воротар відбив м'яч перед собою. Згодом відзначитися у воротах українців намагався Превляк, але його зупинив Сергій Кривцов.

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Втрачена перемога

На початку другого тайму команди обмінялися надзвичайно гострими моментами. Шапаренко обігрався з Ярмоленком, але не встиг до м'яча. У боснійців Наліч дивом не встиг до кросу з правого флангу.

"Синьо-жовті" могли подвоювати рахунок на 50 хвилині. Денніс Гаджикадунич помилився та не зміг вибити м'яч. Тимчик перехопив м'яч і прорвався до воріт, однак під тиском Колашинаца пробив повз.

На 55 хвилині Яремчук обігрався з Циганковим та вийшов на рандеву з Шехічем. Роман не поцілив у площину воріт, проте й арбітр зафіксував офсайд.

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Після затишшя Боснія і Герцеговина вибухнула на 69 хвилині. Джеко прийняв м'яч перед штрафним нашої збірної та завдав обвідного удару. М'яч летів у напрямку "дев'ятки", але браво Пятов – феноменальний сейв!

Тільки на 72 хвилині Петраков наважився на заміни: Яремчука замінив Данило Сікан, а Сергій Сидорчук вийшов замість Шапаренка. Україна перейшла гру у два "опорники".

Через 5 хвилин на табло горіло 1:1… Після переведення м'яча на правий фланг Стеванович дотепно віддав на Ахмедходжича. Захисник пробив у дотик та спрямував м'яч у кут.

Відео голу Ахмедходжича

На останніх хвилинах Петраков провів ще дві заміни: тренер зняв Ярмоленка та Циганкова, випустивши Сергія Булецу та Олександра Зубкова. Та вирвати перемогу не вдалося. Прикра нічия, яка зменшує шанси України вийти на чемпіонат світу...