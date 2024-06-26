Україна – Бельгія: ексгравець збірної оцінив шанси команди Реброва на перемогу

У середу, 26 червня, в рамках 3-го туру збірна Україна буде розігрувати з бельгійцями путівку в наступний раунд турніру Євро-2024. Відомий український гравець Олег Шелаєв розповів про свої очікування від матчу.

Вирішальний матч між Бельгією та Україною у групі "E" відбудеться 26 червня о 19:00 (за київським часом). Обидві команди перед початком Євро-2024 вважалися фаворитами, але ситуація склалась так, що тепер одна з них може покинути турнір.

Читайте також. Вирішальна гра на Євро-2024: онлайн-трансляція матчу Україна – Бельгія

Сильні сторони збірної України

В минулому гравець харківського Металісту, криворізького Кривбасу та національної збірної України Олег Шелаєв висловив свою думку щодо протистояння України та Бельгії. Колишній півзахисник вважає, що українська збірна може здобути перемогу у другому таймі.

Також він поділився своїм баченням гри, заявивши, що у першому таймі Україна гратиме від оборони за для того, щоб спинити сильну атаку бельгійців, а в другому таймі команди будуть діяти на максимальних обертах.

Завдяки швидкості гравців збірної, таких як Мудрик та Циганков Україна може отримати позитивний результат в матчі з Бельгією та пройти у плей-оф. Шелаєв вважає, що у паралельному матчі Словаччини та Румунії, обидві збірні зіграють внічию, яка повністю влаштовує їх.

Схиляюся до того, що в паралельному матчі нашої групи словаки та румуни зіграють внічию, що їх влаштовує, тому нашим на осічку конкурентів нічого розраховувати,

– заявив Шелаєв.

Що очікувати від бельгійців