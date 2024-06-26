Україна – Бельгія: ексгравець збірної оцінив шанси команди Реброва на перемогу
Джерело:Sport.ua
У середу, 26 червня, в рамках 3-го туру збірна Україна буде розігрувати з бельгійцями путівку в наступний раунд турніру Євро-2024. Відомий український гравець Олег Шелаєв розповів про свої очікування від матчу.
Вирішальний матч між Бельгією та Україною у групі "E" відбудеться 26 червня о 19:00 (за київським часом). Обидві команди перед початком Євро-2024 вважалися фаворитами, але ситуація склалась так, що тепер одна з них може покинути турнір.
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Сильні сторони збірної України
В минулому гравець харківського Металісту, криворізького Кривбасу та національної збірної України Олег Шелаєв висловив свою думку щодо протистояння України та Бельгії. Колишній півзахисник вважає, що українська збірна може здобути перемогу у другому таймі.
Також він поділився своїм баченням гри, заявивши, що у першому таймі Україна гратиме від оборони за для того, щоб спинити сильну атаку бельгійців, а в другому таймі команди будуть діяти на максимальних обертах.
Завдяки швидкості гравців збірної, таких як Мудрик та Циганков Україна може отримати позитивний результат в матчі з Бельгією та пройти у плей-оф. Шелаєв вважає, що у паралельному матчі Словаччини та Румунії, обидві збірні зіграють внічию, яка повністю влаштовує їх.
Схиляюся до того, що в паралельному матчі нашої групи словаки та румуни зіграють внічию, що їх влаштовує, тому нашим на осічку конкурентів нічого розраховувати,
– заявив Шелаєв.
Що очікувати від бельгійців
- Збірна Бельгії має швидку та якісну атаку, вони входять в топ-3 на Євро-2024 за ударами (34) та очікуваними голами (4,41 xG). Небезпечні моменти виникали після закидань за спину та розрізних передач або індивідуального дриблінгу від гравців "дияволів".
- У складі своєї команди бельгійці мають багато майстерних гравців, одні з них це Кевін Де Брюйне та Ромелу Лукаку.
- Певні проблеми збірна Бельгії має у захисній ланці, вони грають з високою лінією оборони, що є великим ризиком при наявності швидкісних футболістів у збірної України.