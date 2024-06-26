Решающий матч между Бельгией и Украиной в группе "E" состоится 26 июня в 19:00 (по киевскому времени). Обе команды перед началом Евро-2024 считались фаворитами, но ситуация сложилась так, что теперь одна из них может покинуть турнир.

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Сильные стороны сборной Украины

В прошлом игрок харьковского Металлиста, криворожского Кривбасса и национальной сборной Украины Олег Шелаев высказал свое мнение относительно противостояния Украины и Бельгии. Бывший полузащитник считает, что украинская сборная может одержать победу во втором тайме.

Также он поделился своим видением игры, заявив, что в первом тайме Украина будет играть от обороны для того, чтобы остановить сильную атаку бельгийцев, а во втором тайме команды будут действовать на максимальных оборотах.

Благодаря скорости игроков сборной, таких как Мудрик и Цыганков Украина может получить положительный результат в матче с Бельгией и пройти в плей-офф. Шелаев считает, что в параллельном матче Словакии и Румынии, обе сборные сыграют вничью, которая полностью устраивает их.

Склоняюсь к тому, что в параллельном матче нашей группы словаки и румыны сыграют вничью, что их устраивает, поэтому нашим на осечку конкурентов нечего рассчитывать,

– заявил Шелаев.

Что ожидать от бельгийцев