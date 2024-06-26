Україна – Бельгія: есгравець збірної поділився думками щодо тактики Реброва на вирішальний матч

Кирило Ковальчук прокоментував майбутній поєдинок України та Бельгії. Ексгравець "синьо-жовтих" сподівається на перемогу нашої збірної.

У середу, 26 квітня, відбудеться вирішальний матч для "синьо-жовтих". В останньому матчі групового етапу збірна України протистоятиме Бельгії.

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Ковальчук про майбутнє протистояння

Ексгравець збірної України висловився щодо тактики, яку може використати Ребров у матчі з Бельгією.

Швидше за все, буде відштовхуватись від останнього матчу, коли гравці непогано увійшли в гру після появи на заміну. Взяти, наприклад, Яремчука. Навіть судячи з його післяматчевого коментаря видно, що хлопець викладається і прагне себе проявити. Він заслужив на місце в основі, і цілком можливо, що його ми побачимо у матчі з Бельгією з перших хвилин. Мабуть, більше замін у складі не буде, хоча не знаю, якою є ситуація з крайніми захисниками,

– розповів Кирило Ковальчук.

Також він вважає, що під питанням участь Коноплі, але впевнений, що ворота захищатиме Трубін. Зокрема Ковальчук прокоментував роль Луніна.

"У випадку з Луніним у матчі з Румунією, вважаю, був невдалий збіг обставин – саме тому так сталося. Всі ж бо знають, що він класний воротар. Лунін видав шикарний сезон у мадридському Реалі, витягнувши команду у фінал Ліги чемпіонів, де вона стала переможницею. Та й у чемпіонаті Іспанії він відіграв добре. Втім, у кар’єрі будь-якого воротаря трапляються подібні недавньому збіги обставин. Десь не побачив удар з-під захисника, м’яч потрапив у "дев’ятку". Що ж, буває… Всі воротарі пропускають", – додав Кирило Ковальчук.

Нагадаємо, що стартовий свисток у матчі Україна – Бельгія пролунає о 19:00 за київським часом.