Україна розпочала ключовий матч із Бельгією у боротьбі за плей-оф Євро-2024
26 червня 2024, 19:02Читать новость на русском
У середу, 26 червня, відбудеться вирішальний матч для збірної України. За вихід у плей-оф команда Сергія Реброва боротиметься з Бельгією.
У середу, 26 червня, на чемпіонаті Європи-2024 завершиться групова стадія. У цей день команди Групи "Е" запекло боротимуться за вихід у плей-оф, пише 24 канал.
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