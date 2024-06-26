Запекла боротьба за місце в плей-оф: де та коли дивитися матч Україна – Бельгія на Євро-2024

У середу, 26 червня, відбудуться останні матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу. В одному з них зустрінуться збірні України та Бельгії.

Гра відбудеться у Штутгарті на "MHPArena". Для команд Групи "Е" це останній шанс поборотись за вихід у плей-оф, пише 24 канал.

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Де та коли дивитись матч Україна – Бельгія

Цей поєдинок стане історичним, адже Україна та Бельгія раніше ніколи не зустрічалися на офіційних турнірах під егідою УЄФА чи ФІФА.

Після двох турів групового етапу всі чотири команди в квартеті "E" мають по три очки, що робить цю групу однією з найбільш інтригуючих в історії чемпіонатів Європи. На жаль, через розгромну поразку від Румунії (0:3) в першому матчі, збірна України посідає останнє місце.

Щоб гарантувати собі вихід до плей-оф, підопічним Сергія Реброва потрібна перемога над Бельгією. Нічия або поразка залишають шанси на вихід, але вони будуть залежати від результатів матчу між Румунією та Словаччиною.

Дивитися онлайн матч Україна – Бельгія користувачі інтернету зможуть на ОТТ-платформі Megogo. За півтори години до гри транслятор розпочне передматчеву студію з експертами.

Безплатно поєдинок України та Бельгії можна буде переглянути на місцевих каналах Суспільного. Зокрема гру транслюватимуть в ефірі національного телемарафону.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі. Також буде опублікований результат матчу із найнебезпечнішими моментами та голами зустрічі.

Стартовий свисток у матчі Україна – Бельгія пролунає о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу Групи "E" зустрінуться також Словаччина та Румунія. Поєдинок відбудеться паралельно з матчем команди Реброва – о 19:00.