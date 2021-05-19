Стартував продаж квитків на товариський матч Україна – Бахрейн: де придбати

У неділю, 23 травня, у Харкові на ОСК "Металіст" відбудеться товариський матч між національними збірними командами України та Бахрейну. Початок зустрічі – о 21:00.

Українська асоціація футболу відповідно до рекомендацій МОЗ України взяла до уваги всі існуючі протоколи та готова забезпечити присутність глядачів на матчі Україна – Бахрейн.

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Як придбати квитки

Продаж квитків відбувається виключно онлайн на сайті ticketsbox.com. Продажі квитків у касах стадіону не передбачається. Одна людина може придбати не більше чотирьох квитків.

Щоб купити пропуск на гру, необхідно надати згоду про ознайомлення з правилами придбання і використання квитків, а також ввести: ПІБ, серію і номер паспорта, номер мобільного телефону, електронну адреса, дату народження і місце проживання всіх осіб, на яких купуються квитки.

Після здійснення процедури оплати на електронну адресу замовника надійде іменний електронний квиток (для кожної людини окремо). Вболівальник купує квиток в певний сектор, на конкретний ряд і місце. Ціна квитків: від 50 до 350 грн.