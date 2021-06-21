Україна – Австрія: мільйони українців не змогли подивитися гру

В Україні матч Євро-2020 між українською та австрійськими збірними транслювала медіагрупа "Україна", зокрема їхній OTT-сервіс OLL.TV. Однак, через технічні проблеми на ресурсі важливим протистоянням не змогли насолодитися мільйони українців.

Показ гри відновили лише на 60 хвилині, коли рахунок вже був 0:1 на користь Австрії. До цього моменту спершу не запускалася трансляція, а потім узагалі "ліг" їхній сайт.

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Проблеми з трансляцією гри Україна – Австрія: докладніше

Сайт і додаток OLL.TV почало лихоманити приблизно о 19:00. Саме в цей час і почалася гра між українцями та австрійцями.

Спершу сайт працював більш-менш справно та навіть можна було перейти на сторінку гри. Однак, запустити трансляцію було неможливим.

Згодом почали вистрибувати різні помилки, а за деякий час і поготів – усе стало чорним. Але і на цьому страждання українців не закінчилися. Потім сайт перестав працювати взагалі.



Проблеми з трансляцією матчу Україна – Австрія на OLL.TV / Скриншот 24 каналу



Україна – Австрія: сайт OLL.TV ліг у розпал гри / Скриншот 24 каналу

Полагодили роботи ресурсу приблизно о 20:14. На цей момент вже на повну тривала гра. Ба більше, до її завершення залишалося пів години. Додамо, що матч у професійному футболі триває 90 хвилин або 1,5 години, якщо не враховати час на перерву.



Відновили трансляцію на OLL.TV за пів години до завершення гри Україна – Австрія / Скриншот 24 каналу

Наразі офіційно OLL.TV не відреагував на проблеми з трансляцією. Щоправда, у фейсбуці вони все ж відписують майже кожному своєму підписнику. Наразі ж лунають лише слова втіхи, натомість жодної компенсації не пропонують. Підписка на спортивні канали від OLL.TV коштує 189 гривень на місяць.



OLL.TV у коментарях у фейсбуці вибачився перед своїми підписниками / Скриншот 24 каналу

Зауважимо, що це вже не вперше, коли виникають проблеми з трансляціями на сервісі OLL.TV. Подібне було й під час протистояння Нідерланди – Україна, але тоді все полагодили приблизно за пів години.

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Красномовна реакція Сашка Положинського

Одним із тих, кому не вдалося подивитися гру, був відомий музикант Олександр Положинський. У фейсбуці він наголосив, що після такого ставлення більше не підписуватиметься на OLL.TV.

Oops! Something went wrong. Саме заради цього напису я плачу абонплату OLL.TV частіше, ніж дивлюся. Думаєте, я залишуся вашим клієнтом? А я не думаю,

– підкреслив Положинський.