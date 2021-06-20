За крок від плей-офф: анонс вирішального матчу Євро-2020 Україна – Австрія

Збірна України з футболу опинилася на порозі історичного досягнення. Наша команда вперше може вийти у плей-офф на чемпіонаті Європи. Доля виходу України в 1/8 фіналу повністю залежить від гри з Австрією в останньому турі групи C. Анонс поєдинку, який відбудеться 21 червня, у матеріалі Спорт 24.

Україна – Австрія: головне

Що: 3 тур групи C

Де: стадіон "Національний стадіон", Бухарест (Румунія)

Коли: понеділок, 21 червня, 19:00

Трансляція: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo, текстова трансляція на Спорт 24

До теми Україна та Австрія не гратимуть на нічию, – Шевченко про важливий матч на Євро-2020

Попередні матчі на Євро

Збірні України та Австрії продемонстрували ідентичні результати на Євро-2020. У першій грі наша команда поступилася Нідерландам (3:2), коли Австрія здолала Північну Македонію (3:1).

У другому турі вже Україна завдала поразки Північній Македонії (2:1), а Нідерланди перемогли Австрію (2:1).

Нідерланди гарантували собі вихід в 1/8 фіналу. Натомість Україна та Австрія розіграють друге місце, яке гарантує вихід у плей-офф.

На так званій поул-позиції наразі наша збірна, яка випереджає Австрію за додатковими показниками. Українцям достатньо не програти, щоб зберегти за собою другу сходинку.

Нічия у грі потенційно дозволить вийти в 1/8 фіналу й Австрії, яка може стати однією з найкращих команд, що посіли третє місце. Втім, обидві команди заявляють про те, що гратимуть на перемогу.

Статистика Австрії на Євро

Для австрійців це третя фінальна стадія Євро. Дебют відбувся на Євро-2008, який вони приймали разом зі швейцарцями.

Ні у 2008, ні у 2016 роках, коли Австрія вперше потрапила до фінального турніру через кваліфікацію, команда не перемагала.

Дебютна перемога Австрії на чемпіонатах Європи сталася саме в матчі з Північною Македонією на Євро-2020.

Австрія – Північна Македонія відеоогляд

До слова Якщо грати на нічию, то можна взагалі не виходити на поле, – Забарний про гру з Австрією

На Євро-2020 австрійці вийшли з другого місця в групі G, де фінішували слідом за поляками. У десяти матчах команда Франка Фоди здобула шість перемог, один раз зіграла внічию і зазнала трьох поразок

Австрійці поступилися у двох стартових турах і в останньому турі – Латвії, коли вже забезпечили собі путівку у фінальну стадію.

Україна бере учать у третій кампанії. Наразі у нашої команди дві перемоги та 6 поразок. У грі з Нідерландами наша команда перервала суху серію на Євро, яка тривала 5 поєдинків.

Попередні зустрічі

Це третій матч збірних, але два попередніх були товариськими. Спаринги відбулися у сезоні 2011/12, причому доля обох визначилася у самій кінцівці.

15 листопада 2011 українці обіграли Австрію на "Арені Львів" (2:1). Артем Мілевський на 18-й хвилині вивів господарів вперед, але автогол Олександра Кучера на 71-й відновив паритет.

Вирішальний м'яч на останній хвилині ігрового часу забив Марко Девіч.

1 червня 2012 року збірні зустрілися в Інсбруку. Цього разу з рахунком 3:2 перемогли австрійці. Перший гол на "Тіволі" в дебюті матчу забив Златко Юнузович.

Олег Гусєв на 56-й хвилині відновив рівновагу, проте Марко Арнаутович майже миттєво повернув австрійцям лідерство. На 65-й хвилині Гусєв відзначився знову. Останнє слово залишилося за Арнаутовичем, який за хвилину до кінця гри оформили дубль.

Кадрова ситуація

Обидві команди за стартові тури зазнали кадрових втрат. Австрійська збірна втратила нападника Боруссії Менхенгладбах Валентіно Лазаро.

25-річний нападник не вважається основним у збірній Австрії. На Євро-2020 він зіграв тільки 21 хвилину у програному матчі з Нідерландами.



Олександр Зубков / Фото GETTY IMAGES

Натомість суттєва кадрова втрата в України. Матч пропустить вінгер Ференцвароша Олександр Зубков, який зазнав травми в дебюті гри з Нідерландами.

Зубков пропустив матч з Північною Македонією і навряд чи встигне відновитися навіть до потенційного матчу у раунді плей-офф. Окрім того, гру через травму пропустить оборонець Денис Попов.

Лідери команд та стиль гри

У складі збірної Австрії здебільшого представники німецької Бундесліги. Якщо не рахувати Давіда Алабу, який перейшов у Реал – аж 21 гравців з Бундесліги.

Тому збірна Австрії грає у динамічний та вертикальний футбол, а футболісти приймають швидкі рішення та гостро контратакують. Разом з тим, Австрія має серйозні проблеми при роботі в обороні, залишаючи багато вільних зон.

Майже у кожній ланці австрійців є топ-футболісти. У першу чергу це Алаба, який може зіграти у центрі оборони, на фланзі захисту та навіть у півзахисті. Тренер австрійців неодноразово змінював позицію Алаби в залежності від гри.



Лазаро та Алаба / Фото GETTY IMAGES

Велику загрозу на стандартах несе захисник Айнтрахта Мартін Гінтереггер. Центральний захисник відмінно грає головою. Динаміку в центрі поля забезпечує Марсель Забітцер з Лейпцига.

І козирем австрійців є нестаріючий Марко Арнаутович, який підсилює гру команди з лави запасних.

У збірної України на Євро "божать" Андрій Ярмоленко та Роман Яремчук. Обидва мають у своєму активі по два голи. Також дивовижну роботу у воротах виконує Георгій Бущан.

Наразі багато запитань до лідерів півзахисту Руслана Маліновського та Олександра Зінченка. Хоча Маліновський і вдало обирає позиції, однак не несе ту загрозу, яку від нього очікують. Натомість у Зінченка помітно підсіла фізика.

Чи не найбільшою проблемою нашої команди є вибір футболістів для підсилення атаки з лави запасних. Артем Бєсєдін не зміг себе проявити у грі проти Північної Македонії, а Віктор Циганков не набрав форму після травми.

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