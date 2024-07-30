Забракло фарту: збірна України програла Аргентині та залишила Олімпіаду-2024

На олімпійському футбольному турнірі відбулися матчі 3-го туру групового раунду. У поєдинку групи В зустрічалися збірні України та Аргентини.

Україна U-23 – Аргентина U-23 0:2

Гол: Альмада, 48, Ечеверрі, 90+1

У вівторок, 30 липня, відбувся матч збірних України та Аргентини. У поєдинку проти "Альбіселесте" підопічних Руслана Ротаня влаштовувала лише перемога, пише 24 Канал.

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Клас аргентинців дався взнаки

Гру проти Аргентини пропускав центральний захисник Володимир Салюк, який заробив вилучення у матчі проти Марокко. На його місце вийшов Максим Таловєров.

У першому таймі обидві команди мали реальні шанси відкрити рахунок у зустрічі. Аргентинці Сімеоне та Гонду втратили свої шанси засмутити Фесюна.

Натомість українці відповідали гострими контрвипадами. Наприкінці першого тайму спочатку Криськів, а потім Рубчинський могли вписати своє прізвище на табло стадіону.

Аргентинці реалізували свою перевагу в дебюті другого тайму. Тьяго Альмада закрутив м'яч у праву дев'ятку. Фесюн був безсилий допомогти своїй команді.

Руслан Ротань провів серію замін, що переломити хід зустрічі. У паралельному матчі Марокко перемагав Ірак, а тому українцям потрібно було вигризати перемогу.

Відео голу Альмади

На 75-й хвилині матчу Краснопір завдав перспективного удару з меж штрафного майданчика, але захисники заблокували його удар.

У компенсований час аргентинці зусиллями Ечеверрі забили другий гол у ворота Фесюна та оформили вихід у чвертьфінал.

У підсумку команда Ротаня поступилася Аргентині з рахунком 0:2.

Збірна України залишила Олімпійські ігри на стадії групового раунду. До чвертьфіналу вийшли з групи В вийшли Аргентина та Марокко.