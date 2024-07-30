Поєдинок розпочнеться о 18:00 (за київським часом) на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне". Це буде битва двох олімпійських збірних U-23 за вихід у плей-оф змагань, повідомляє 24 Канал.

До теми Треба бити фаворита: які шанси у України на вихід у плей-оф футбольного турніру Олімпіади-2024

Ключовий матч для команди Ротаня

Обидві національні команди підходять до очної гри із однаковою кількістю очок – по 3 бали. Інші дві збірні цієї групи Марокко та Ірак теж мають у своїх активах по 3 пункти.

Україна із несподіваної поразки від Іраку стартувала на Іграх у Парижі 1:2. Другий матч проти Марокко теж ледь не закінчився втратою очок, якби не пізній гол у компенсований час (на 90+8 хвилині) від новачка львівського Руха Ігоря Краснопіра. Підопічні Ротаня змогли принести у свою скарбничку перші три бали на цій Олімпіаді-2024.

Україні потрібно перемагати Аргентину, аби виходити у плей-оф. Також нашу збірну може влаштувати нічия. Однак у цьому випадку слід стежити за матчем Марокко – Ірак. Потрібно, щоб ці дві збірні розписали нічию, а марокканці забили менше голів, аніж українці в аргентинські володіння.

Адже Україна йде лише третьою у квартеті. Аргентина випереджає нашу збірну завдяки кращій різниці м'ячів, а Марокко – завдяки меншій кількості жовтих та червоних карток.