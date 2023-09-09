Ребров продовжує тішити: Україна зуміла не програти Англії у відборі на Євро-2024 – відео голів

"Синьо-жовті" дали бій віцечемпіонам Європи та відібрали очки у фаворита групи. Сергій Ребров продовжує не програвати біля керма національної команди.

Україна – Англія 1:1

Голи: Зінченко, 26 – Вокер, 41.

Збірна України відіграла черговий матч у кваліфікації Євро-2024. Підопічні Сергія Реброва приймали у Вроцлаві віцечемпіонів минулого чеміпонату Європи – збірну Англії, пише 24 канал.

Як це було Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Кадрові проблеми команд

Команда Гарета Саутгейта бездоганно стартувала у відборі на Євро, вигравши всі чотири зустрічі. Україна ж поступилась у першому матчі саме англійцям на "Вемблі", але у червні вже під керівництвом Реброва здолала Північну Македонію та Мальту.

Перед звітною грою у обох команд було чимало кадрових проблем. Англійці не могли розраховувати на Стерлінга, Гріліша, Шоу та Александера-Арнольда. Наша ж команда втратила Шапаренка, Маліновського, Тимчика та Зубкова.

Своєю чергою Ярмоленко вимушений був почати з лави запасних. Також не потрапив в основу і Трубін, який поки не грає у Бенфіці. З перших же хвилин вийшов Бущан, а справа у захисті опинився Конопля.

Гідний перший тайм

Перший тайм розпочався під диктовку Англії, але стартова навала гостям не вдалась. Натомість Україна доволі швидко вирівняла гру і почала робити свої контрвипади. Один із них і призвів до голу.

Варто побачити Автор легендарної пісні "Україна" Тарас Петриненко вразив виконанням гімну: відео зі стадіону

Судаков запустив по флангу Коноплю, і той знайшов можливість прострілити у центр. Там першим на м'ячі опинився Зінченко, який вколотив сферу у ворота Пікфорда. Для хавбека Арсенала це вже дев'ятий гол у складі збірної України.

Відео голу Зінченка:

"Синьо-жовті" вирішили втримати рахунок до перерви та відійшли у захист, сподіваючись на поодиноку контратаку. Втім втримати перевагу не вийшло, за чотири хвилини до кінця першого тайму англійці відновили паритет.

Харрі Кейн опустився в опорну зону та видав блискавичну передачу за спину Миколенку. Захисник Евертона прогавив забігання Вокера, який зблизився із Бущаном та пробив повз кіпера.

Відео голу Вокера:

Відбивання і характер

Після перерви Англія очікувано продовжила домінування, а у наших гравців стало куди менше моментів. Могли забивати Кейн та Магуайр, а після удару Сака м'яч потрапив у поперечину.

Читайте також Календар матчів збірної України з футболу на 2023 рік

У потрібні моменти підключався і Бущан, який виконав кілька сейвів. Ребров освіжив гру за допомогою Довбика та Сидорчука, тоді як Саутгейт посилив напад Фоденом та Решфордом.

На щастя, це не дало вихлопу гостям. Наставник збірної посилив захист завдяки Кривцову, завдяки цьому Україна не програвала другий поверх.

Таким чином наша команда відбирає бали у головного фаворита групи і продовжує залишатись непереможною під керівництвом Реброва. Україна залишається другою і за три дні проведе лобовий матч у Мілані проти головного конкурента за вихід на Євро – чинного чемпіона Італії.