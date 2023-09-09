Автор легендарної пісні "Україна" Тарас Петриненко вразив виконанням гімну: відео зі стадіону

Легенда української музики заспівав головну пісню країни перед футбольним матчем між Україною та Англією. Тарасові підспівував вся арена у польському Вроцлаві.

Збірна України проводить свій четвертий матч кваліфікації Євро-2024. Команда Сергія Реброва у номінально домашній грі протистоїть віцечемпіону Європи Англії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Перед зустріччю у Вроцлаві були виконані національні гімни обох команд. Український наживо заспівав відомий співак Тарас Петриненко. Його виконання вразило тисячі глядачів на польському стадіоні, яіхором підспівували народному артисту.

Відео виконання гімну України від Тараса Петриненка:

. Тарас Гаринальдович Петриненко – український співак та композитор з Києва. 70-річний музикант є автором відомої пісні "Україна", яку називають неофіційним гімном нашої країни. Народний артист України та Національна легенда України.

Нагадаємо, що наприкінці серпня на цьому ж стадіоні гімн України красиво виконала Олена Омаргалієва. Співачка заспівала перед боєм між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа, надихнувши нашого боксера на перемогу.

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Відзначимо, що Україна йде другою у відбірковій групі Євро-2024, набравши 6 очок у трьох матчах. Англія ж лідирує у квінтеті, вигравши всі свої чотири гри.