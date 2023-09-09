Без Ярмоленка та з новим воротарем: Ребров назвав стартовий склад України на битву з Англією

Сергій Ребров та Гарет Саутгейт визначились з основою на очну зустріч в рамках кваліфікації Євро-2024. Нашій команді з перших хвилин не допоможуть Андрій Ярмоленко та Анатолій Трубін, які були основними у червні.

Вже сьогодні, 9 вересня, збірна України проведе свій четвертий матч відбору на Євро-2024. Команда Сергія Реброва у Вроцлаві протистоятиме збірній Англії, пише 24 канал.

Слідкуйте з нами Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Хто вийде в основі

Напередодні зустрічі тренери визначились зі стартовими складами. Український коуч залишив поза основою Андрія Ярмоленка та Анатолія Трубіна. Натомість з перших хвилин на поле вийдуть Георгій Бущан, Віктор Циганков та Роман Яремчук.

: Бущан – Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко – Степаненко, Судаков, Зінченко – Циганков, Яремчук, Мудрик.

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Візаві Реброва Гарет Саутгейт виставив свій найсильніший склад з доступних гравців. Через травми коуч не може розраховувати на Александера-Арнольда, Стоунза, Маунта, Стерлінга та Гріліша. У свою чергу в старті з'являться Гуехі, Хендерсон та Меддісон.

: Пікфорд – Вокер, Магуайр, Гуехі, Чілвелл– Райс, Хендерсон – Сака, Беллінгем, Меддісон – Кейн.

Стартовий свисток прозвучить о 19:00 за київським часом. Нагадаємо, що Англія та Україна очолюють кваліфікаційну групу С. "Три леви" поки йдуть без втрати, вигравши всі чотири матчі. У свою чергу наша команда набрала 6 очок у трьох іграх.