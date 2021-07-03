Україна – Англія: стартові склади команд

Збірна України в суботу, 3 липня, грає матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти збірної Англії. Стартові склади команд на цю гру.

Збірна України на цей матч заявила 24 гравців. Поза заявкою залишилися Олександр Зубков (він травмувався ще у першому матчі на Євро-2020) та Артем Бєсєдін (форвард поїхав додому після травми в матчі проти Швеції та у 2021 році більше не зіграє).

До теми Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

Цього разу тренерський штаб збірної України знову зіграє в три центральні захисники. Однак цього разу позицію лівого латераля отримав Миколенко, який повернувся до стартового складу.

До офіційної заявки на гру з тих футболістів збірної України, що зараз перебувають у Римі, не потрапив Руслан Маліновський.

Стартовий склад збірної України: Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидоручк, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук.

Бущан, Миколенко, Кривцов, Забарний, Матвієнко, Караваєв, Сидоручк, Шапаренко, Зінченко, Ярмоленко, Яремчук. Стартовий склад збірної Англії: Пікфорд, Волкер, Шоу, Райс, Стоунс, Макгвайр, Кейн, Стерлінг, Філліпс, Санчо, Маунт.

Матч між збірним України та Англії розпочнеться о 22:00.