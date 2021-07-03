Україна зазнала прикрої поразки від Англії та не змогла вийти в півфінал Євро-2020: відео

Збірна України поступилася Англії у чвертьфіналі Євро-2020 в суботу, 3 липня. І покинула турнір як одна з восьми кращих команд.

Україна – Англія 0:4

Голи: Кейн, 4, 50, Макгвайр, 46, Фендерсон, 63

Україна вперше в своїй історії вийшла в плей-офф чемпіонатів Європи. В 1/8 фіналу наша команда зуміла пройти збірну Швеції.

Англія на цьому турнірі виграла три з чотирьох матчів, не пропустивши жодного голу.

Один з лідерів збірної України Руслан Маліновський не потрапив до заявки на гру. У нього м'язове перевантаження.

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Невдалий старт

Матч для збірної України розпочався вкрай невдало. Вже на четвертій хвилині зустрічі "синьо-жовті" пропустили гол. Стерлінг віддав розсікаючий пас на Кейна, і форвард без проблем пробив повз Бущана. Це була лише четверта хвилина матчу.

Відео першого голу Кейна



Після забитого голу англійці одразу відійшли назад. Але українців мало що вдавалося. Хоча на 17-й хвилині рахунок міг стати рівним. Яремчук прорвався дещо лівішу від центру і пробив низом у кут. Пікфорд відбив.

А після цього двічі чудові сейви зробив Бущан. Перший раз – після небезпечного удару Райса. Другий – після удару Санчо.

Між цими ударами Україна зазнала втрат. Захисник Кривцов отримав травму, тож замість нього вийшов вінгер Циганков. Команді довелося перебудовуватися з гри 3-5-2 на 4-3-3.

Подвійний нокаут у другому таймі

Поразка 1:0 після першого тайму залишала збірній України непогані шанси. Але початок другого тайму став ще більш провальним, аніж початок матчу. Адже з різницею в чотири хвилини українці пропустили двічі.

Спочатку забив Макгвайр. Він відзначився ударом головою після навісу зі штрафного від Шоу.

Відео голу Макгвайра



А потім забив Кейн, оформивши дубль. І знову асистував Шоу.

Відео другого голу Кейна



Бущан продовжував рятувати команду після небезпечних ударів суперника. Але четвертий гол таки пропустив. Хендерсон, який за декілька хвилин до того вийшов на заміну, головою відправив м'яч у ворота після подачі з кутового.

Відео голу Хендерсону

Три з чотирьох голів збірна України пропустила після удару головою. В матчі проти України Англія забила стільки ж, як і за чотири матчі до цього на Євро-2020.

Українці могли забити гол здалеку після помилки Пікфорда – воротар вийшов на перехоплення та невдало вибив м'яч. Але нікому з українців завдати удару по воротах не вдалося.

Зате хороший удар по воротах Пікфорда завдав Макаренко, який вийшов на заміну. Голкіпер вирішив відбивати м'яч, настільки потужний був удар.

До кінця матчу англійці грали на результат, контролюючи м'яч. Українцям забити бодай один гол не вдалося.

Україна покидає Євро-2020 як одна з восьми кращих команд турніру. Англія проходить у півфінал, де зіграє проти збірної Данії 7 липня в Лондоні. Фінал євро-2020 відбудеться 11 липня в Лондоні.