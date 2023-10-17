"Чесно – не вірив": герой "молодіжки" України розкрив секрет вольової перемоги над англійцями

Молодіжна збірна України продовжує без втрат йти у відборі на Євро-2025. У понеділок, 16 жовтня, "синьо-жовті" створили несподіванку, перегравши Англію 3:2.

Автором переможного голу у матчі став 20-річний правий вінгер львівського Руха Ілля Квасниця. Саме він нокаутував англійців здавалось вже нічийному поєдинку.

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Квасниця: Виходжу на заміну і намагаюся робити все, що в моїх силах

Квасниця, який став справжнім відкриттям старту сезону УПЛ у складі львівського клубу, реалізував свій момент аж на четвертій компенсованій до зустрічі хвилині – 3:2, вольова перемога українців, які стали лідерами групи "F".

Підопічні Унаї Мельгоси після трьох турів відбору на Євро-2025 йдуть із максимальним результатом у 9 набраних балів.

Герой матчу у складі синьо-жовтої команди прокоментував перемогу України та свій гол. Відзначимо, що Квасниця з'явився на полі із заміни, змінивши на 74-й хвилині Назарія Волошина.

Враження неймовірні. Це вирішальний гол, який приніс три очки. Радий, що так сталося. Виходжу на заміну і намагаюся робити все, що в моїх силах, допомогти команді. Слава Богу, що так вийшло. Чесно – не вірив, але знав, що треба до кінця вірити. І грати, і вірити. Дякую Валіку (Рубчинському – 24 Канал), що віддав цю передачу. Я радий,

– заявив Квасниця.

На думку Іллі, команда провела гарні матчі у жовтневому циклі відбору на молодіжний чемпіонат Європи, здобувши дві перемоги у двох поєдинках. Квасниця розповів, що саме такого результату хотіли добитись в українській збірній.

Гол Квасниці у ворота Англії став для нього другим у 4-х матчах за "молодіжку" України. Загалом у поточному сезоні Ілля відіграв 11 зустрічей за Рух, у яких забив 4 м'ячі та віддав 2 асисти.