Чи переможе Україна найдорожчу команду Євро-2020: анонс 1/4 фіналу проти Англії

Збірна України вже створила історію, вийшовши в 1/4 фіналу Євро-2020. Тепер наша команда на порозі ще одного досягнення – виходу у півфінал. Та для цього Україні доведеться зупинити фаворита Євро-2020 – збірну Англії.

Україна – Англія: головне

Що: 1/4 фіналу Євро-2020

Де: стадіон "Олімпіко", Рим (Італія)

Коли: субота, 3 липня, 22:00

Трансляція: канал "Футбол 1", "Футбол 2", ТРК "Україна", Oll.tv, Megogo, текстова трансляція на Спорт 24

До теми Знову без фанатів: українці та англійці не зможуть потрапити у Рим на матч Євро-2020

Шлях на Євро

Обидві збірні пройшли різний шлях на Євро-2020, однак добралися до чвертьфіналу. Україна виступала в групі C, в якій програла Нідерландам (3:2) та Австрії (1:0).

Підопічним Андрія Шевченка вдалося перемогти тільки Північну Македонію (2:1), що дозволило збірній вийти до 1/8 фіналу як одній з найкращих команд, що посіли третє місце.

Україну вивели у плей-офф потрібні результати в інших матчах. В 1/8 фіналу наша збірна після додаткового часу здолала Швецію. Суперники України по групі – Нідерланди та Австрія вилетіли в 1/8 фіналу.

Збірна Англії єдина команда, яка досі не пропустила жодного голу на Євро-2020. "Три леви" демонструють прагматичний футбол.

У першій грі голу Рахіма Стерлінга вистачило, щоб Англія перемогла Хорватію. У принциповому матчі англійці не змогли перемогти Шотландію (0:0), але в останньому турі здолали Чехію (1:0).

Це дозволило Англії виграти групу D. В 1/8 фіналу підопічні Гарета Саутгейта перемогли Німеччину (2:0).

Статистика на Євро

Для України це тільки третій чемпіонат Європи. На першому Євро у 2012 році українці посіли третє місце. Після перемоги над Швецією "синьо-жовті" програли Франції та Англії.

Євро-2016 українці, мабуть, хочуть стерти зі своєї пам'яті – три поразки та найшвидший виліт з турніру.

Всього на чемпіонатах Європи Україна здобула тільки три перемоги.

Англійці вдесяте грають на Євро. Вони посіли третє місце на Євро-1968 і дійшли до півфіналу на домашньому чемпіонаті у 1996 році. "Три леви" не потрапили на Євро-2008. Це була перша і єдина з 1984 року фінальна стадія, яку вони пропустили.

Англійці виграли всього два з п'яти чвертьфіналів на Євро. Обидва рази – в Іспанії: на Євро-1968 і Євро-1996.

Очні зустрічі

Україна виграла всього один із семи матчів проти Англії. У пасиві нашої збірної чотири поразки. Попередні два матчі між командами завершилися внічию.

Серед чотирьох поразок "синьо-жовтих" – програш у єдиній зустрічі команд на чемпіонатах Європи. Вейн Руні забив єдиний м'яч своєї команди на "Донбас Арені" у матчі групового етапу Євро-2012 і вивів Англію в 1/4 фіналу.

Матч запам'ятався і скандальним рішенням угорського арбітра Віктора Кашшаї. Той не зарахував гол Марко Девіча після того, як м'яч перетнув лінію воріт. Втім, під час атаки Артем Мілевський перебував в активному офсайді.

До слова Юрист з Мюнхена: УЄФА призначив арбітра на матч Україна – Англія

Єдиний матч Україна виграла у відборі на чемпіонат світу-2010. Наша збірна здобула перемогу завдяки блискучому голу Сергія Назаренка.

Також автором прекрасного голу у ворота Англії став Євген Коноплянка. Наш футболіст змусив замовкнути "Вемблі" у відборі на ЧС-2014. Тоді Англія вирвала нічию наприкінці гри.

Англія – Україна відеоогляд

Україна проти топ-збірних

Збірна України з Андрієм Шевченком зіграла 11 матчів проти топ-збірниї Європи. В активі української збірної тільки дві перемоги.

У відборі на Євро-2020 українська команда перемогла Португалію з рахунком 2:1. Також у цій же кампанії "синьо-жовті" зіграли внічию з португальцями (0:0).

Ще один матч, який Україна виграла в топ-збірної, стався восени 2020 року. Україна в Києві сенсаційно перемогла Іспанію (1:0) в Лізі націй завдяки голу Віктора Циганкова.

Україна – Іспанія відеоогляд

У тій же Лізі націй "синьо-жовті" програли Іспанії на виїзді (4:0) і двічі були биті Німеччиною – 2:1 вдома та 3:1 на виїзді.

У 2020 році команда Андрія Шевченка провела товариський матч з Францією, в якому зазнала найбільшої поразки в історії – 7:1. Та слід сказати, що нашу команду "скосив" коронавірус, що певним чином виправдовує результат поєдинку.

У 2021 "синьо-жовті" провели два матчі з топ-збірними – зіграли внічию з Францією у відборі на ЧС-2022 та програли Нідерландам на Євро-2020.

Ще дві поразки з Андрієм Шевченком Україна зазнала у відборі на ЧС-2018, коли поступилася Хорватії – 1:0 на виїзді та 2:0 вдома.

Лідери команд

Збірна Англії – найдорожча команда Євро-2020. Вартість англійців оцінюють в 1,26 мільярда євро. Наприклад, збірна України коштує скромні 197,20 мільйона євро.

У складі Англії чимала кількість зіркових футболістів та універсальних гравців. За потреби Гарет Саутгейт може повністю змінювати тактику під час гри, випускаючи потрібного футболіста.

На Євро-2020 поки найрезультативнішим є Рахім Стерлінг з Манчестер Сіті. На його рахунку 3 голи. Ще один м'яч за "Трьох левів" забив форвард Тоттенхема Гаррі Кейн.



Рахім Стерлінг / Фото Getty Images

Зброєю Англії є широка лава запасних, що довів матч з Німеччиною в 1/8 фіналу. Джек Гріліш вийшов на заміну та повністю перевернув гру. Він взяв участь у двох гольових атаках своєї команди.

Не варто забувати, що в розпорядженні Саутгейта талановиті Санчо, Маунт та Фоден.

Героєм збірної України на Євро-2020 безсумнівно є Георгій Бущан. Наш воротар врятував команду від невдачі у грі проти Північної Македонії та допоміг здолати Швецію в 1/8 фіналу.

На груповому етапі Україну вперед вели Роман Яремчук та Андрій Ярмоленко, коли цього очікували від Олександра Зінченка та Руслана Маліновського.

Відкриттям раунду плей-офф став Артем Довбик. Нападнику Дніпра-1 вже роздають аванси за вирішальний гол Швеції в 1/8 фіналу.

Відео голу Довбика

Прогноз букмекерів

Англійські експерти, ЗМІ та колишні футболісти впевнені у перемозі своєї команди в матчі проти України. Подекуди англійці навіть зверхні, за що їх слід покарати.

І справді на папері Англія фаворит не тільки гри з українцями, але й всього Євро-2020. Їх прохід в 1/2 фіналу оцінюють коефіцієнтом 1,20 проти 5 на збірну України.

Щодо основного часу гри, то в компанії Favbet дають коефіцієнт 1,46 на звитягу англійців. Перемога України в основний час оцінена коефіцієнтом 8,80. На нічию в грі букмекери пропонують коефіцієнт 4,45.

У протистоянні з Англією від України, мабуть, не варто чекати атакувального та відкритого футболу. Швидше за все, наші гравці вийдуть заважати супернику грати, як це робила Австрія проти Італії.

Та чи вистачить "синьо-жовтих"? Фізика нашої збірної залишає бажати кращого. І не варто брати до уваги гру зі Швецією, яка була статичною. Англія змусить нас бігати. Активного пресингу нам не уникнути.

З іншого боку, англійцям часто не щастить. Підопічні Саутгейта опиняться під тиском, адже зустрінуться, мабуть, з найслабшою на цей момент командою Євро-2020.