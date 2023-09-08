Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024

Збірна України з футболу у суботу, 9 вересня, проведе матч проти Англії. Це буде матч відбору на Євро-2024. Гра відбудеться у Вроцлаві. Онлайн-трансляція матчу Україна – Англія доступна на сайті 24 Каналу.

Україна потрапила в одну групу з Англією у кваліфікації на Євро-2024. Ще трьома суперниками стали збірні Італії, Північної Македонії та Мальти.

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9 вересня у Вроцлаві Україна проведе вже другий матч проти Англії у групі. Перший відбувся 26 березня у Лондоні та закінчився поразкою українців. Це єдина поразка для збірної Україн в цій кваліфікації, адже у червні наша команда перемогла Північну Македонію та Мальту.

Матч Україна – Англія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Поки Україна посідає друге місце в групі. А на Євро-2024 прямі путівки отримають дві найкращі команди.

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Вже після матчу з Англією, на українців очікує матч проти збірної Італії – 12 вересня у Мілані.

Україна – Англія онлайн