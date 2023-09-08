Україна – Англія: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2024
Збірна України з футболу у суботу, 9 вересня, проведе матч проти Англії. Це буде матч відбору на Євро-2024. Гра відбудеться у Вроцлаві. Онлайн-трансляція матчу Україна – Англія доступна на сайті 24 Каналу.
Україна потрапила в одну групу з Англією у кваліфікації на Євро-2024. Ще трьома суперниками стали збірні Італії, Північної Македонії та Мальти.
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9 вересня у Вроцлаві Україна проведе вже другий матч проти Англії у групі. Перший відбувся 26 березня у Лондоні та закінчився поразкою українців. Це єдина поразка для збірної Україн в цій кваліфікації, адже у червні наша команда перемогла Північну Македонію та Мальту.Матч Україна – Англія розпочнеться о 19:00 за київським часом.
Поки Україна посідає друге місце в групі. А на Євро-2024 прямі путівки отримають дві найкращі команди.
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Вже після матчу з Англією, на українців очікує матч проти збірної Італії – 12 вересня у Мілані.
Україна – Англія онлайн
Україна та Англія до цього провели між собою 9 матчів. Гра 9 вересня 2023 року у Вроцлаві стане ювілейною – десятою. Україна лише одного разу перемогла Англію – 10 жовтня 2009 року. Цей матч у відборі на ЧС-2010 відбувся в Дніпрі. Англійці залишилися в меншості після вилучення воротаря Гріна. Але Шевченко не забив пенальті – влучив у штангу. Натомість перемогу українцям приніс удар Назаренка На поєдинку відбірного турніру Євро-2024 Україна – Англія, який відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві, працюватиме суддівська бригада з Болгарії. Головним арбітром виступить Георгій Кабаков. На лініях йому допомагатимуть Мартін Маргарітов та Діян Валков. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Нікола Попов.
Історія зустрічей
Україна та Англія до цього провели між собою 9 матчів. Гра 9 вересня 2023 року у Вроцлаві стане ювілейною – десятою.
Україна лише одного разу перемогла Англію – 10 жовтня 2009 року. Цей матч у відборі на ЧС-2010 відбувся в Дніпрі. Англійці залишилися в меншості після вилучення воротаря Гріна. Але Шевченко не забив пенальті – влучив у штангу. Натомість перемогу українцям приніс удар Назаренка
На поєдинку відбірного турніру Євро-2024 Україна – Англія, який відбудеться 9 вересня в польському Вроцлаві, працюватиме суддівська бригада з Болгарії.
Головним арбітром виступить Георгій Кабаков. На лініях йому допомагатимуть Мартін Маргарітов та Діян Валков. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Нікола Попов.