Матч Україна – Англія: де і коли дивитися онлайн поєдинок відбору Євро-2024

В суботу, 9 вересня, на стадіоні "Тарчинські Арена" відбудеться матч відбору чемпіонату Європи-2024 між збірними України та Англії. За подіями поєдинку можна слідкувати під час трансляції у цифровому ефірі T2 і кабельних мережах.

Результат матчу у Вроцлаві може стати визначальним для збірної України, яка бореться за вихід до фінальної частини чемпіонату Європи-2024. 24 Канал розповість, де можна подивитися захопливий поєдинок.

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Хто транслюватиме матч Україна – Англія

Поєдинок у Вроцлаві транслюватимуть місцеві телеканали Суспільного та медіасервіс MEGOGO. Пряма трансляція матчу Україна – Англія буде доступна лише на каналах у цифровому T2 та кабельних мережах. За умовами договору місцеві телеканали Суспільного мовлення на OTT-платформах не будуть транслювати матч.

Крім того, дивитися онлайн матчу Україна – Англія можна буде на медіасервісі MEGOGO.

Коли розпочнеться матч Україна – Англія

О 18:15 на телеканалах стартують передматчеві студії за участю журналістів та експертів. Сам матч Україна – Англія розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Підсумки поєдинку підведуть експерти в студії телеканалів, які транслюватимуть матч.

Зазначимо, що 24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Україна – Англія. Також на сайті можна буде переглянути забиті голи та огляд матчу.