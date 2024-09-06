Травма Довбика, підтримка Чехії, перемога у війні: що сказав Ребров перед грою Україна – Албанія

Сергій Ребров поспілкувався зі ЗМІ перед стартом збірної України в Лізі націй. Свій перший матч "синьо-жовті" проведуть проти албанців.

Вже у суботу, 7 вересня, збірна України проведе стартовий матч в рамках Ліги націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва поміряється силами зі збірною Албанії, пише 24 Канал.

До теми Чи зможе команда Реброва стартувати у Лізі націй із перемоги: прогноз на гру Україна – Албанія

Обмежений кадровий ресурс

Напередодні зустрічі наставник "синьо-жовтих" дав передматчеву пресконференцію. Коуч розповів про травми Попова та Довбик, а також пояснив відмову від довиклику футболістів з резервного списку.

На жаль, є пошкодження. Денис Попов не приїхав до табору збірної. Артем Довбик поїхав лікуватися у свій клуб, він не буде готовий навіть до другого матчу. Він приїхав до збірної, у нього було покращення. Ми сподівалися, що він буде готовий хоча б на другу гру. Він поїхав до Риму лише вчора. Для того, щоб викликати гравців із резервного списку, треба отримати дозвіл на виїзд, що зараз не так просто зробити. На жаль, не було часу. Я б із задоволенням це зробив,

– сказав Ребров.

У порівнянні із заявкою на Євро-2024 до команди доєднали лише Владислав Кабаєв та Олександр Піхальонок. Для першого цей виклик є дебютним у кар'єрі. Сергій Ребров пояснив відсутність нових гравців у команді.

Якщо ви дивилися Євро, то в нас була наймолодша команда на турнірі. Для нас дуже важливо зберегти баланс, який є між віковими й молодими гравцями. Я вірю в цих футболістів та команду. Повірте, на наступні матчі будуть зміни. Будемо переглядати інших кандидатів,

– зазначив тренер.

Читайте також Що варто знати про Лігу націй 2024-2025: формат і розклад матчів, суперники та мотивація України

Ігри не вдома

Зустріч буде номінально "домашньою" для України, але через воєнний стан пройде у Празі. Ребров висловив свою думку про ігри за межами Батьківщини, а також подякував чехам за підтримку України.

Важко вже понад два роки проводити матчі поза межами України, не мати цієї підтримки. Коли ти граєш удома, це зовсім інше відчуття. Я пам’ятаю, як у молодості насолоджувався грою для своїх уболівальників. Ми вже грали в Польщі, Німеччині, Чехії. Скрізь ми відчуваємо підтримку. Не лише від українців, а й від інших людей. Ми відчуваємо, наскільки Чехія нас підтримує не лише словами, а й діями. Ми бачимо позицію щодо війни в Україні, що для нас дуже важливо. Нам буде дуже приємно зіграти тут уже за кілька днів проти збірної Чехії. Всі ми також очікуємо того моменту, коли Україна переможе в цій війні, і весь світ святкуватиме нашу перемогу й повернення українського футболу додому,

– підсумував Ребров.

Матч Україна – Албанія відбудеться 7 вересня у Празі на стадіоні "Epet Arena". Початок – о 21:45 за київським часом. Нагадаємо, що наша збірна гратиме в дивізіоні В Ліги націй.

Нашими суперниками по групі є Чехія, Албанія та Грузія. Перемога у квартеті не тільки виведе підопічних Реброва напряму в лігу А, а ще і може допомогти "синьо-жовтим" у кваліфікації на чемпіонат світу-2026.