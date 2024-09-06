Голи Реброва та непереможна збірна для суперника: історія протистояння Україна – Албанія

У суботу, 7 вересня, збірна України з футболу розпочинає свій шлях у Лізі націй 2024/2025. Команда Сергія Реброва потрапила у одну групу В1 дивізіону В із Албанією, Чехією та Грузією.

Якраз матчем проти Албанії "синьо-жовті" стартують у новому розіграші європейського турніру. Номінально "домашній" поєдинок Україна проведе на стадіоні "Epet Arena" у чеській Празі, пише 24 Канал.

Варто дізнатись Чи зможе команда Реброва стартувати у Лізі націй із перемоги: прогноз на гру Україна – Албанія

Позитивна статистика для України

Найближчий матч стане вже сьомим в історії зустрічей футбольних збірних України та Албанії. Наразі албанці мають негативну статистику проти синьо-жовтої команди – жодної перемоги у шести зіграних поєдинках. Натомість Україна має у своєму активі п'ять звитяг та одну нічию.

Зверніть увагу! Матч Ліги націй-2024/2025 Україна – Албанія розпочнеться 7 вересня о 21:45 (за Києвом). Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Єдина нічия була зафіксована у 2005-му році, коли збірні зустрічались у груповому раунді кваліфікації ЧС. Тоді та гра закінчилась бойовою мировою 2:2. За "синьо-жовтих" забивали Руслан Ротань та Андрій Шевченко, а за албанців дубль оформив Ерйон Богдані.

Відеоогляд матчу 2005 року

Ребров знає, як забивати Албанії

Перша у футбольній історії зустріч України та Албанії була у сезоні-1996/1997. І знову доля звела збірні у рамках групового етапу кваліфікації Мундіалю. Той матч у 1997-му році закінчився мінімальною звитягою української дружини 0:1. Єдиний та переможний гол забив нинішній наставник України Сергій Ребров на 40-й хвилині першого тайму.

Другий поєдинок у цій кваліфікації ЧС теж закінчився ідентичною перемогою "синьо-жовтих" 1:0. Сергій Ребров приніс перемогу Україні у другому матчі поспіль із албанцями. Сергій Станіславович забив наприкінці поєдинку, оформивши свій третій гол у турнірі.

Відеоогляд матчу Україна – Албанія (1997 рік)

Перша і поки що остання нічия в історії

Наступного разу українсько-албанське протистояння на футбольному полі відбулось через 8 років. У сезоні-2004/2005 збірні знову зіграли у рамках кваліфікації Мундіалю. У першому із них Україна святкувала перемогу з рахунком 0:2. На 40-й хвилині Андрій Русол розмочив нулі на табло із передачі Андрія Вороніна. А на 59-й хвилині Андрій Гусін подвоїв перевагу команди Олега Блохіна на табло. Асист оформив Андрій Шевченко.

Албанія – Україна: дивіться відео

А от у матчі-відповіді була перервана переможна серія України у поєдинках із Албанією – 2:2.

Ярмоленко та Коноплянка – страшний сон албанців

До сезону Ліги націй-2024/2025 ці національні команди більше не грали між собою на турнірах. У сезонах 2015/2016 та 2017/2018 збірні зіграли лише два товариські поєдинки. В обидвох із них українці тріумфували із впевненими рахунками.



Євген Коноплянка / Фото Getty Images

У 2016-му підопічні Михайла Фоменка розібрались із суперником на його ж полі – 1:3. Тарас Степаненко відкрив рахунок у грі. Але вже через чотири хвилини Албанія зрівняла 1:1. У другому таймі голи Андрія Ярмоленка та Євгена Коноплянки принесли звитягу "синьо-жовтим".

А через два роки українці оформили ще переконливішу перемогу 1:4. І знову на виїзді. Знищували суперника все ті ж Ярмоленко та Коноплянка. Обидва відзначились дублями.