Четверта перемога поспіль: олімпійська збірна України здолала Японію на шляху до фіналу

Збірна України U-23 здобула четверту розгромну перемогу на міжнародному турнірі Моріса Ревелло у Франції. У четвертому турі підопічні Руслана Ротаня здолали команду Японії U-19.

Україна U-23 – Японія U-19 – 2:0

Голи: Владислав Велетень, 42, 55

Сьогодні, 10 червня олімпійська збірна України поєдинком із командою Японії продовжила свій виступ на міжнародному турнірі Моріса Ревелло у Франції. Раніше підопічні Руслана Ротаня здолали Індонезію (3:0), Італію (4:0) та Панаму (2:0). Тепер же "синьо-жовті" протистояли команді Японії у місті Обань, пише 24 Канал.

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Збірна України U-23 громить усіх перед Олімпіадою

На 10-й хвилині Сікан після подачі Велетня влучив у поперечину, а Батагов промахнувся на добиванні. Надалі японцям удавалося блокувати удари наших футболістів. Ближче до перерви голкіпери виручили свої команди після спроб Ясуди та Хланя. На 42-й хвилині наші хлопці відкрили рахунок – Сікан віддав пас на лінію штрафного, а Велетень влучно пробив низом.

По перерві Єрмаков урятував нашу команду після ударів Ясуди та Юкутомо. А на 55-й хвилині знову забили українці – Велетень у штрафному отримав передачу від Хланя й оформив дубль. Згодом здорово поруч зі стійкою пробив Ярмолюк, а Єрмаков упорався з ударом Сіогаї.

Наприкінці матчу японці пішли вперед, і на 81-й хвилині Сіогаї після прострілу партнера один м’яч відіграв. У компенсований час Аракі здійснив подвійний сейв після ударів Кучерявого й Краснопіра, згодом не дозволив себе переграти Хланю. У підсумку "синьо-жовті" втримали перевагу – 2:1.

Здобувши перемоги в усіх чотирьох матчах, українці посіли перше місце в групі. Таким чином підопічні Руслана Ротаня вийшли у фінал турніру, де 16 червня зіграють проти команди Кот-д’Івуару, яка також достроково забезпечила собі першу сходинку в групі.